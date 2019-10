Hrvatska članica UFD tima upisala pobjedu nokautom već u prvoj minuti borbe

Sara Luzar Smajić teško je mogla bolje zamisliti svoju prvu profesionalnu MMA borbu otkako se preselila u Düsseldorf. Hrvatska članica UFD tima upisala je pobjedu nokautom već u prvoj minuti borbe protiv Kelig Pinson prije nekoliko dana, no ključan udarac došao je već nakon nešto više od deset sekundi, javlja Fight Site.

Hrvatica je predstavila i svoj novi nadimak, Guerreira, što na španjolskom znači ratnica…

Vidjelo se kako su oči belgijske borkinje ‘zaplesale’

Nije joj dugo trebalo da potegne udarac nakon kojeg je protivnica ostala uzdrmana i spremna za nokaut. Vidjelo se kako je belgijska borkinja izgubila borbu, ali se pokušala još neko vrijeme braniti na podu, no nije uspijela. Sara je napala i jednostavno nije stajala do cilja. Prekid borbe došao je, tako, nakon točno 49 sekundi.

“Vidjelo se kako su oči belgijske borkinje “zaplesale”, no ipak se uspjela pokušati još neko vrijeme braniti na podu. No, Sara je napala i jednostavno nije stala. Kad je vidjela da joj prvobitna pozicija na odgovara, lako je izvela tranziciju do pozicije iz koje su joj udarci bili nebranjeni i prekid borbe došao je nakon točno 49 sekundi. Tako je Sara upisala sjajnu i izuzetno važnu pobjedu”, stoji u tekstu Fight Sitea.

Vrijedi spomenuti kako je Pinson borbu završila s razbijenom arkadom.

