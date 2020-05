Pogledajte kako izgledaju te naslovnice, od kojih se posebno ističe ona britanskog tabloida The Sun

Predstavnik bugarskog boksača Kubrata Puleva je u četvrtak izjavio kako bi se borba za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji protiv Britanca Anthonyja Joshue mogla održati pred gledateljima u pulskoj Areni.

Pulev, 38-godišnji bivši europski amaterski prvak u superteškoj kategoriji, trebao je boksati protiv Joshue na stadionu engelskog prvoligaša Tottenhama u Londonu 20. lipnja, no borba je odgođena zbog pandemije koronavirusa.

Prošli je tjedan Britanski boksački odbor (BBBofC) objavio kako se nada da će se profesionalne boksačke borbe moći nastaviti u srpnju bez gledatelja, no promotor Eddie Hearn je kazao da Joshua pristaje boriti se pred praznim gledalištem samo ako je to “jedina mogućnost”.

“Razgovaramo o Hrvatskoj, tamo je jedinstveni rimski amfiteatar – Arena u Puli. Aktivni smo u tim razgovorima”, kazao je, dodajući da bi se borba mogla održati u kolovozu ili rujnu. Ne mogu boksati u Bugarskoj jer Joshua neće pristati. On se htio boriti kod kuće, ali je zbog više sile to otpalo. Kubrat se međutim htio boriti i u Joshuinom dvorištu iako su suci njegova obitelj”, istaknuo je Pulevljev menadžer te tako dao do znanja da je ova mogućnost ozbiljna.

ANTHONY JOSHUA TITULU ĆE BRANITI U HRVATSKOJ?: ‘Razgovaramo o tome, postoji jedinstveno mjesto koje nam odgovara…’

Pula je zvijezda medija

Uskoro su to prihvatili i strani mediji, pogotovo britanski koji prate svaki korak svog prvaka. Uskoro je pulski amfiteatar završio na naslovnicama poznatih stranih medija.

Pogledajte kako izgledaju te naslovnice, od kojih se posebno ističe ona britanskog tabloida The Sun koji je u naslov stavio poznati citat “Are you not entertained?!” iz kultnog filma “Gladijator”.