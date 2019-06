HRVATSKA BOKSAČKA SENZACIJA: Udarač s otoka Salija pred izazovom karijere; ‘Nikome ne priznam da je bolji, došlo je moje vrijeme’

Javio nam se senzacionalni boksač s otoka Salija s prebivalištem u Zagrebu, jedna od naših najvećih boksačkih uzdanica Toni Filipi

Sasvim sigurno, medalja boksača iz BK Gladijator Tonija Filipija na Europskim igrama mladih koje se ovih dana održavaju u Minsku, najveći je seniorski rezultat u karijeri mladog 23-godišnjeg Salanjina. Za sad je brončana, vidjet ćemo sutra hoće li se boja i sjaj promijeniti nakon borbe s Rusom Muslimom Gadzhimagomedovom, s kojim navečer Toni boksa za veliko finale.

NAKON TONIJA FILIPIJA, I MARKO MILUN OSIGURAO MEDALJU ZA HRVATSKU: Naši sjajni boksači u završnici Europskih igara

I Marko Milun osigurao najmanje broncu

Kako bilo, hrvatski boks na spomenutom natjecanju sjajno je prezentiran i od strane Marka Miluna, superteškaša, izdanka BK Leonardo, koji je poput svog reprezentativnog kolege izborio najmanje broncu. Prvak Hrvatske u četvrtfinalu je podijeljenom odlukom sudaca pobijedio Adama Hamorija te je tako osigurao najmanje broncu…

Za Adama će Tonijev stari brat Bepo kazati kako se radilo o jednom od favorita prvenstva, a tata Marko kako je konačno došlo vrijeme za zlato, odnosno kako je došlo vrijeme da ode do kraja. Toni već ima srebra s velikih međunarodnih natjecanja, EP-a i SP-a u mlađim kategorijama. Stoga, u obitelji Filipi u Salima boks je glavna tema. Tri sina gospođe Filipi, sva tri boksači, Šime, Bepo i Toni, znači boksački put je utkan i genetski, obiteljski…

‘Moji mi kažu da idem do kraja’

“Čujem se stalno s njima, oni su totalno unutra, sve prate. Kažu mi da idem do kraja. Bepo ima medalju s Europskih igara mladih, broncu, ali meni je ovo ujedno i EP, pa je možda konkurencija i mrvicu jača. Nedostaje mi ovdje njihova podrška na licu mjesta, ali ju imam u obliku ostalih sportaša iz reprezentacije Hrvatske koji se natječu u Minsku. Svi smo ovdje kao jedan, svi smo Hrvati i dišemo za Hrvatsku. Ne, to nije fraza, stvarno je tako. Isto, dođu iz olimpijskog odbora, uvijek imam podršku, isto kao i ostali. Itekako sam čuo njihovo navijanje, to mi je puno značilo, hvala još jednom svima“, kazao nam je Toni Filipi koji nam se javio iz Minska i prokomentirao dosadašnji rezultat na turniru…

‘Ovo mi je najveća reprezentativna medalja do sad’

“Ja, sigurno mi je ovo najveća reprezentativna medalja do sad. Zbog toga što se radi o seniorskom uzrastu. Imam s U-21 dvije medalje, imam i s natjecanja EU, ali ovo je najveće natjecanja na koje sam do sad išao, na kojem sudjelujem”.

Natjecanje sigurno, ali ne i pobjeda. U njegovom mladom boksačkom CV-u u “izgradnji”, rekli bi smo, stoji kako je Filipi u 1. kolu Svjetske lige između Hrvatskih vitezova i Talijanskih gromova, na početku prošle godine u Firenzi, u pet rundi pobijedio dvostrukog svjetskog prvaka i dvostrukog osvajača olimpijskog srebra, miljenika talijanskog boksa, Clementea Russoa, kojem je u 2. rundi bio rasjekao usnicu, a u petoj rundi raskrvario i desnu arkadu.

Još pamtimo glatku 3-0 pobjedu protiv Clementea Russoa

Riječ je bila o glatkoj 3-0 pobjedi hrvatskog teškaša nad možda i najboljim amaterskim boksačem Europe. Koliko je Toni napravio veliku stvar u svom debiju u Svjetskoj ligi, najbolje svjedoči i pozornost nekih od uglednih sportskih talijanskih medija, koji su pisali o pobjedi hrvatskog boksača poput dnevni list “Gazzette dello Sporta”. Pisali smo o tome…

“Izdvojio bih tu pobjedu koja je i veća od ove protiv Mađara, ali ovo je ipak medalja. No, sigurno je zato ovo i velika individualna pobjeda u boksačkom smislu. Hamori je izvrstan boksač a to je i pokazao u ringu. On je bio treći nositelj u ždrijebu. Do mene je odradio tek jedan meč na natjecanju, bio je slobodan, dakle ja sam mu bio drugi. Kako sam prije njega imao dvije borbe, bio sam malo umorniji. Ali, na kraju je ispala čista moja pobjeda”.

Rus ima isti cilj: ‘Nikome ne priznajem da je bolji, ring je jedino mjerilo toga’

NA VRBANIMA SE STVARA PRAVA FILMSKA SPORTSKA PRIČA: Upoznajte skromnog Saljanina koji se sprema pokoriti boksački svijet

Na redu je još teži izazov. Njegov suparnik u meču kategorije do 91 kilograma je nezgodan Rus koji ima isti cilj kao on. Otići do kraja i osvojiti zlato…

“Radi se o drugom nositelju, prvak je Europe do 22 godine u teškoj, viceprvak Europe 81 u poluteškoj. Prava ruska škola boksa, Deklasirao je Aziza, jako opasan, izvrstan boksač. Jedno je sigurno, ja sam pun samopouzdanja, vjerujem u sebu i sve ću napraviti da se plasiram u finale. Nikome ne priznajem da je bolji, ring je jedino mjerilo toga i u njemu se želim pokazati. Dečko zna boksati, to je, ali znam i ja. Nemamo baš vremena za skautinge, ako se uspije što uloviti onako u hodu, ako bude meč iza mene pa ga pogledaš. Malo to i po You Tubeu, čisto da vidiš vizualno i tehnički o kakvom se boksaču radi. Planiram protiv njega boksati pametno, ne ulaziti u nekakvu tučnjavu, iako ne bježim ni od toga, može i na taj način. Naš cilj je jasan, moj cilj je jasan, uzeti zlato. Mislim da je došlo vrijeme da konačno odem do kraja, ali idemo korak po korak”, hrabro govori Toni i nastavlja:

‘Pametno prije svega’

Ali pametno prije svega kao i svaki put, pa ćemo vidjeti kako će ići tijekom borbe. Ne znam baš o njemu puno toga, nešto sam malo pogledao, pa još nisam s trenerom razgovarao o taktici, to tek slijedi. Radi se na tome, kako bi se ono reklo… No, bez brige, straha nema. Spremit ćemo taktiku i sve, kao i uvijek. Maksimalno smo ozbiljni i fokusirani na uspjeh. Bilo bi to najveće priznanje svima nama na muktrpnom treningu i posvećenosti jednoj ideji i viziji u BK Gladijator, a koji se sad projicirao i u reprezentaciju, za koju obožavam nastupati jer je moja zemlja. Zato mi je pobjeda nad Hamorijom i draža jer je ostvarena na ‘Dan državnosti”, zaključio je Toni Filipi.