Filip Hrgović odrađuje svoju 11. profesionalnu borbu u Danskoj u kojoj mu je protivnik Grk Alexandre Kartozia.

Hrvatski boksač izraziti je favorit u ovom meču, baš kao i što je bio protiv većine svojih protivnika u profesionalnoj karijeri.

Mnogi su mu zamjerali jer se nije borio protiv protivnika koji su mu zadali velike probleme, njegove su pobjede bile uvjerljive, no to je sve prirodan proces. najbolje su to u RTL-ovoj emisiji prije borbe objasnili Ivana Habazin i Stjepan Božić.

UŽIVO, BOKSAČKI SPEKTAKL U DANSKOJ: Borci uskoro ulaze u ring, pogledajte što Hrgović radi uoči borbe

‘On može protiv boljih’

“Ljudi očekuju da će boksati protiv boljih protivnika, i ja osobno znam da on to može. Ali znam da kad dobiješ lošijeg protivnika, lošije i boksaš. S jačim protivnicima je lakše i boksati“, rekla je Ivana Habazin.

“Marko, vi isto kad ste došli na televiziju, niste radili ovakve mečeve. Karijera profesionalnog boksača je isto tako, ide se korak po korak. Treba se navikavati na taj profi ring. Nikom nije zanimljivo sad vidjeti dvojicu boksača koji se uspinju i koji bi trebali doći na jedan visoki nivo. Njih se želi vidjeti kad obojica budu na vrhu“, rekao je Stjepan Božić u RTL-ovoj emisiji.