HRVAT KOJI JE ZALUDIO ENGLEZE PO PRVI PUT ISKRENO PRIZNAJE: ‘Puno bolje su me prihvatili tamo nego ovdje. Baš sam bio tužan zbog toga’

Razgovarali smo s Alenom Babićem nakon njegove šeste profi pobjede

Šest profesionalnih borbi, šest pobjeda prekidom. Niti jednom borba nije otišla u 4. rundu. Jedan od najboljih hrvatskih teškaša Alen Babić (6-0-0) impresivno plovi profesionalnim vodama.

[VIDEO] JE LI NA POMOLU VELIKI SPEKTAKL U HRVATSKOJ? Najmoćniji promotor današnjice govorio o borbi Hrge i Babića i plasirao apsolutnu senzaciju

Nokautirao Littlea brže od Hrgovića i Duboisa

Nakon posljednjeg nokauta protiv Toma Littlea (10-9-0) na Wembley Areni u Londonu protekle subote prekidom u 3. rundi (bilo je to prvi put da je Babićev protivnik preživio prve dvije runde), boksač iz BK Leonardo napredovao je i na svjetskoj rang ljestvici teškaša, te je sad 45. teškaš prema BoxRecu.

Kad već spominjemo Littlea, vrijedi spomenuti kako se i Filip Hrgović borio protiv njega. Bilo je to 27. siječnja 2018. godine u Rigi, a u toj je borbi Hrga pobijedio tehničkim nokautom u 4. rundi. Babić je nokautirao Littlea brže i od Daniela Duboisa (21. teškaš svijeta prema BoxRecu) koji ga je završio u petoj, a to je napravio svojim dobro poznatim karakterističnim otvorenim žestokim stilom. Odmah se od prvog znaka gonga bacio na glavu, bez kalkulacija nasrnuo na Britanca i već ga u prvoj poslao na pod, da bi posao završio dvije runde poslije. Babić jako brzo, divljački da tako kažemo, rješava svoje protivnike. Nije čudo što mu je nadimak Divljak.

“Odgovara mi takav boks. Rekao sam da ću tako raditi, to i radim. Znate, meni je to kao šetnja parkom, ide mi savršeno, a za sve ostale to je nevjerojatno, govorim o svom boksačkom stilu. Malo tko danas boksa na taj način, radi ono što radim ja. Zato je to jako zanimljivo fanovima”, kazao nam je Alen Babić koji nam se javio s terapije…

‘Ljudi su mene takvog prihvatili’

Svojom silovitošću, neumoljivošću, old school boksom, Babić je impresionirao, ne samo Eddiea Hearna, šefa Matchroom boxinga, jednog od najuglednijih svjetskih promotora, nego i cjelokupnu britansku javnost. Jer, što kaže, to i učini. Kaže da će nekoga razbiti i onda uđe u ring i to napravi. To nisu samo priče, to nije samo trash talk, to su obećanja koja itekako pamte britanski boksački fanovi. Dobra priča, moramo priznati…

“To i jesam ja. Nema mene što to veseliti, to sam stvarno ja i ljudi su me takvog prihvatili. Moram ovo reći, malo je glupo, na neki način, što su me u Engleskoj puno bolje prihvatili nego u Hrvatskoj. I vaš portal je svašta pisao prije meča. Stalno se neke loše stvari pišu, izvlači se iz konteksta… Bio je to medijski linč. Nisam mogao vjerovati što sam čitao. Stalno su izlazili neki glupi članci. Puno bolje su me prihvatili u Engleskoj nego u vlastitoj državi, baš sam bio tužan zbog toga. To je valjda dio posla”, iskreno nam govori Alen Babić.

Iako, potpisnik ovog teksta nije dobio baš takav dojam da su mediji u Hrvatskoj pisali negativno o Babiću. Možda su se neke stvari nabrijavale, razvačile, prvenstveno tu mislimo na to rivalstvo s Hrgovićem. No, osim toga, nismo primijetili da je netko od hrvatskih medija, portala ili novina, posebno “udario” po Alenu Babiću. Ne znamo zašto i bi, između ostalog…

‘Izvlače se neke moje izjave iz konteksta’

“Ma znam, ali znate ono… Ja vam samo govorim kako to meni izgleda. Bilo je i na Net.hr-u nešto, neki glupi članci. Izvlače se neke moje izjave iz konteksta. No, sve to prihvaćam. Jasno je meni da sam javna osoba i da se na takve stvari moram naviknuti. No, u Engleskoj toga nema. Vidjeli ste onaj moj video u kojem ja pričam sam sa sobom, onaj ‘Alen Babić meets The Savage‘. U Engleskoj, na Otoku općenito je to primljeno odlično, a ovdje su bili neki komentari nekih portala. To mi je malo, ono”, kazao nam je Babić.

Komentari čitatelja ili komentari novinara portala, nabrijani naslovi? Jer, to je razlika, velika razlika…

“I jedno i drugo. Bilo je tu svega. Ono, uđe se u jednu priču i onda se ta priča razvlači. Govorim tu o priči s Hrgovićem. Ok, kažem i ja u svojim intervjuima neke stvari, ali to nije ni blizu koliko su to mediji napuhali, što su od toga napravili”.

Istina, ali morate priznati da i vi i on dajete tome štofa u svojim medijskim istupima. No, to je dobro za boks u Hrvatskoj…

“Ma ne, samo kažem, primijetio sam da su u Engleskoj više pravi boksački fanovi, a ovdje kod nas svatko može komentirati. No, ja u tome svemu i na jedan način uživam. To želim reći, sve to prihvaćam. Kako god bilo. I dobre i loše stvari. Nikad nisam kazao da to ne želim. Nego jednostavno, treba biti jak da prihvatiš neke stvari, čitaš takve stvari o sebi. To je isto dio posla koji dobro odrađujem i prihvatio sam ga totalno. Zato svima dajem intervjue i ne ljutim se niti išta. Bit će toga još, Bogu hvala”

Kako bilo, Alenu Babiću događaju se jako lijepe stvari. I sam kaže da sad objesi rukavice od klin, da bi bio zadovoljan učinjenim. Jer, postao je prava boksačka zvijezda, traženi boksač, zanimljivim svima. No, to je on i htio. Dobro, njemu biti zvijezda ne znači puno jer se ne pali na taj predznak, titulu, stigmu, kako god, ali ono što je htio, što želi, je biti tražena roba u gradu, što više i što češće boksati, stalno imati mečeva, biti u ringu… Ići korak po korak. Iako, on još ne misli na pojas prvaka, nego ide iz borbe u borbu. Pa što bude. Bez kalkulacija. On nikad nije znao, niti htio kalkulirati. Vidjelo se to u svim njegovim borbama do sad…

‘Little mi je bio doslovno vreća za udaranje’

“Zadovoljan sam izvedbom protiv Toma Littlea, išlo je sve po planu. To je bio moj prvi plan, ja ih imam od A do Z. No, nisam ih morao koristiti. On mi je bio doslovno vreća za udaranje u tom meču”, izjavio je Babić.

Inače, kažu Britanci da je ovo bio Little u najboljem fizičkom izdanju, s manje kilograma nego ikad. Nikad tako dobro Tom Little nije izgledao…

“Nikad, to je on i sam rekao. Nikad bolji nije bio, a jednostavno za mene je bio totalno neopasan, bezopasan. Tako da nisam trebao koristiti ni eskivaže ni blokove. Dao sam fanovima ono što najviše i vole. Nokaut”.

ALEN BABIC PUTS TOM BUM LITTLE TO SLEEP WITH BRUTAL COMBINATION IN 3 ROUND KO pic.twitter.com/ITCxVygULx — Boxing_Finesse (@BoxingFinesse) November 21, 2020

Novi Babićev nokaut, kao i dosad viđeno, oduševilo je javnost. Savage polako ali sigurno postaje boksački brend, elitni boksač…

“To sam baš i htio. Od početak sam htio biti zanimljiv boksač fanovima, javnosti, ostalim boksačima. Zahvalan sam svima, svakom navijaču, svakom kritičaru… Bez i tih kritičara nema nas nigdje. Znate kako je to kod nas u Hrvatskoj teško po tom pitanju. Što god napraviš, bit ćeš na tapeti. Razumijem to sve, ali u Engleskoj je taj dio lakši. Uvijek kad dođemo iz Hrvatske na Otok, ne mogu vjerovati kako nas tamo prihvaćaju. Gore se ljudi bacaju na mene da se slikaju. Mi ovdje nemamo takvih boksačkih zaljubljenika. Jednostavno, tamo je drugačija baza fanova”.

No, koliko god mu u Engleskoj bilo lijepo, Alen ne misli tamo otići na neko drugo vrijeme, ne živjeti nego možda trenirati. Engleska, neće postati njegova boksačka baza…

‘Jako volim Hrvatsku, svoju domovinu, meni je ovdje savršeno’

“Ma ne, ja volim svoju Hrvatsku, jako volim svoju domovinu. Meni je ovdje savršeno. Nikad ne bi otišao gore živjeti. Imao sam već pet puta ponudu ići gore živjeti, ali nikad mi nije palo napamet gore otići živjeti. Lijepa je to zemlja, ali previše je to za mene materijalno. Nisam taj tip”.

The Savage bi nakon Toma Littlea u ring htio ući s još jednim britanskim teškašem, Nickom Webbom (16-2). Riječ je o 196 centimetara visokom 33-godišnjaku i trenutno 103. teškašu svijeta prema BoxRecu. Meč je to koji bismo mogli gledati 30. siječnja za kada je najavljen i veliki revanš Dilliana Whytea i Alexandera Povetkina. No, postoji mali problem…

“Nije da je ta borba sigurna i da je to sigurno ime mog sljedećeg suparnika. Mi želimo Nicka Webba, ali Nick Webb ne želi nas. Tako da se sad tu dogovaraju, hoće – neće. Spominje se tu i Lucas Browne, kao i povratak Wellera, on bi se kao vratio samnom se boriti… Ne zna se ime mog sljedećeg suparnika, ali sigurno da me mnogi žele. Sad sam sigurno u TOP svega nekoliko ljudi u svijetu i sad me spajaju sa svima. No to sam i htio. Moraš biti blizu vatre, tko je blizu vatre taj će se zagrijati. To je doslovno tako. U boksu imaš samo jednu šansu. Ja sam sad već zaslužio drugu šansu, možda i treću čak, ali dosad sam imao samo jednu i iskoristio sam ju. Ako si eminentni boksač poput Dilliana Whytea ili kao Kličko pa ako izgubiš, nema veze. Ali ako tek krećeš, onda imaš samo jednu jedinu šansu. Lagano prelazim sad u taj neki kultni status moje Savage vojske da, iako izgubim meč, bit ću zanimljiv i dalje ljudima”.

Babiću su fanovi, navijači, vlastiti obožavatelji jako bitni…

“Naravno, pa ne bi bio tu gdje jesam da nema fanova. Isključivo zbog fanova boksam tri puta u tri mjeseca, isključivo zbog njih. Ne može meni to Eddie Hearn to priuštiti niti itko. Već sad sam ja preskup, i za njih i za organizaciju, za suparnike, za sve… To mora baš biti neka viša sila, a u ovom slučaju su to fanovi. Baš sam jako tražen, povećali su im se preko mene i PPV-ovi. Više ljudi gleda boks”.

‘Moj meč s Hrgovićem je neizbježan’

Kako nama to zvuči iz usta Alena Babića, The Savage je Hrvat koji je zaludio Engleze…

“Doslovno tako”.

ALEN BABIĆ ZA NET.HR: ‘Želim Hrgovića slomiti u ringu. Bit će hunted by Savage. Sreli smo se u jednom restoranu, dođe tip meni…’

Isto tako, htio bi boksati s Filipom Hrgovićem i to u Hrvatskoj. Eddie Hearn još je jednom potvrdio da Babića novi meč čeka 30. siječnja, ali je ovom prigodom izjavio i da bismo možda, odvije li se sve prema planu, idućeg ljeta mogli gledati jedan pravi boksački spektakl na hrvatskom tlu. Obračun Babića i Hrgovića.

“Babić će nastaviti raditi ono što uvijek radi. Borit će se protiv bilo koga. Samo ih poredajte ispred njega… Tko zna, možda nas to idućeg ljeta dovede do velike borbe s Hrgovićem, u Hrvatskoj i pred navijačima. A do tada mi samo recite tko se to želi boriti s Babićem pa da ugovorimo i taj meč”, izjavio je prije nekoliko dana 41-godišnji britanski promotor. Nema sumnje, bio bi to spektakularan meč ali samo pred navijačima. Bez njih, to ne bi bilo to…

“Samo i želim boksati s Hrgovićem pred navijačima, ne želim boksati dok se ljudi ne vrate na tribine. Moj meč s Hrgovićem je neizbježan, to napišite s velikim slovima, neizbježan, kakva šansa… Sad sam 45. na svijetu, sa sljedećim mečom ulazim u TOP 30. On je 23. Prije mjesec dana između nas je bila jako velika razlika na ljestvici teškaša, sad smo si bliže. Jedino on koliko je pametan, a nije baš previše, misli da se ta borba neće održati. A i Eddie Hearn je kazao da hoće. I on tvrdi, sam govori kako naš meč postaje lagano neizbježan. Interesira ga ta borba za ljeto 2021. No, taj meč nema smisla ako nije za publiku. Želim čitavoj Hrvatskoj pokloniti tu borbu, pa makar se borio i s tri Hrgovića, opet bi ušao u ring. Samo da potaknem ljude na sport, da se priča o boksu, da se klinci zainteresiraju za ovaj plemeniti sport. Želim Hrvatsku vratiti još više, približiti boksu”, objašnjava nam Alen Babić i ističe jednu osobu kao najvažniji oslonac u njegovom životu…

ALEN BABIĆ ZA NET.HR: ‘Čak je do Londona došla priča o meni i Hrgoviću. Kad god hoće može ući u ring sa mnom. Tu sam, ja ne bježim’

‘Meni je moja majka broj jedan’

“Ona je moja majka. Meni je moja mama broj jedan. Uvijek je uz mene. Ma mame su sve”.

Mame su zakon, nadovezali smo se…

“Nije joj lako gledati mene u ringu, to sigurno. Ona prije svakog mog meča se uzbudi, razboli, dobije temperaturu… Jao, to su čitavi problemi. No, jako je ponosna na mene. Ima par mojih majica i stalno ih nosi, od 0 do 24. Nije ju skinula jedno dva mjeseca. Samo ju opere i svaki dan ju ponovno nosi. Kraljica”.

Alen je sad trenutno u procesu oporavka od meča. Toliko je udaraca bacio prema Littleu da se čitav upalio.

“Jedno dvadeset dana ću uzeti čistog odmora i onda sa Stjepanom Ursom. Snagu ćemo raditi. Rocky stil, Schwarzenegger i te priče. Moram ojačati tijelo jer očito ne mogu više podnijeti baciti toliko jak udarac. To valjda nitko ni ne može baciti. Ostao sam cijeli upaljen. Nisam dobio ni jedan udarac. Znači, odradit ću i jedno dva tjedna s Ursom da se ojačam, pa opet pripreme za borbu. Opet ćemo napraviti jedan kamp jedno dva tjedna sparinga i tehnike, i onda dolazi novi meč”, zaključio je Alen Babić.