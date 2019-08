HRGOVIĆEV TRENER OTKRIO KAKVO JE STANJE S FILIPOVOM OZLJEDOM: Progovorio i o Heredijinim slabostima koje Hrga mora iskoristiti

Jedino sporno jest moguća ozljeda lijevog bicepsa hrvatskog borca o kojoj je progovorio njegov trener.

Najboljeg hrvatskog boksača Filipa Hrgovića u ranim nedjeljnim satima, točnije u 4 sata, u Meksiku očekuje meč s domaćim borcem Marijom Heredijom. Pripreme za tu borbu su gotove. U četvrtak je odradio otvoreni trening i presicu, a u petak je odradio i vaganje.

SVE JE SPREMNO ZA VELIKI MEKSIČKI OKRŠAJ: Hrgović i Heredia riješili i vaganje, Meksikanac puno teži od Hrvata

Jedino sporno jest moguća ozljeda lijevog bicepsa hrvatskog borca o kojoj je progovorio njegov trener.

“Jučer sam i ja Filipa pitao isto pitanje jer je i mene zanimalo. Napravili smo lagani trening navečer i rekao mi je da je bolje i da će biti spreman za meč”, rekao je za RTL Hrgovićev trener Yousef Hasan.

“Nisam vidio na treningu neku razliku, ali općenito vidim da je u formi i da je u potpunosti spreman. Ali gledao sam Meksikanca i on je u posljednjim borbama padao upravo od tog lijevog krošea. Mislim da bi taj lijevi kroše bio dobitna kombinacija. Ali ima rupu i na desnoj strani. Pada mu lijeva ruka i tu može proći desni kroše i desni swing koji je Hrgino najjače oružje”, objasnio je Hasan.

https://www.rtl.hr/vijesti-hr/video/vijesti/336435/odbrojavaju-su-se-sati-do-spektakla-u-hermosillu-hrgovic-je-u-formi-spreman-je-za-borbu/

‘Ne sviđaju mi se takvi borci’

Prije presice borci su se prvi put sreli oči u oči. Bilo je to na otvorenom treningu. Dok se Hrgović predstavljao meksičkoj publici Heredia ja sve pratio pored ringa. Kada je hrvatski prvak završio trening pao je i prvi kontakt. Heredia je smirivao zaštitare pokazujući kako samo želi pozdraviti Hrgovića kojem dobrodošlica baš i nije najbolje sjela.

NEOSPORNA ČINJENICA ZBOG KOJE SE OPASNOM MEKSIKANCU ‘TRESU GAĆE’: Zbog ovog je Hrgović strah i trepet teškašima

“Što me imaš pozdravljati? Pozdravi me poslije meča. Ne sviđaju mi se borci koji se puno pozdravljaju. On je tu da mi skine glavu, ja sam tu da mu skinem glavu… “, rekao je Hrgović.

NAJMOĆNIJI ČOVJEK U SVIJETU BOKSA POSLAO HRGOVIĆU PORUKU: Pogledajte što je napisao uoči spektakla u Meksiku

Meč Hrgović vs Heredia gledajte uživo u nedjelju od 4 sata na RTL-u i na RTLplayu. Ne propustite reprizu i studijsku emisiju u nedjelju od 19.30 na RTL-u.