Sljedeći protivnik Filipa Hrgovića, za mjesec dana, bit će 39-godišnji Amerikanac Rydell Booker, koji u karijeri ima 26 pobjeda i tri poraza, i dobro poznaje Hrgovića jer su zajedno sparirali

Hrvatski profesionalni boksač Alen Babić nakon svoje je posljednje pobjede prozvao Filipa Hrgovića i pozvao ga da se obračuna s njim u ringu. borba je to koju bi mnogi, pogotovo u Hrvatskoj, voljeli vidjeti, ali jako je teško da će se dogoditi.

Razloga je puno, oba borca mogli bi puno izgubiti u ovoj borbi, pogotovo Hrgović, a oglasio se i Filipov promotor Nisse Sauerland koji je rekao kako Babić nema pravu namjeru boriti se s najboljim hrvatskim boksačem.

“Mislim da Alen to koristi kao neku vrstu spina. Filip je veliko ime i sad svi misle: ‘Ajme, ovaj tip je lud, on se hoće boriti s Filipom Hrgovićem’. Mislim da tu nema prave namjere i da je to borba u kojoj ne bi bilo nikakve koristi za Hrgovića“, rekao je Sauerland u razgovoru za Boxing Social.

Booker je sljedeći

El Animal najavio je još jednu borbu do kraja godine, ali se još uvijek ne zna tko će mu biti suparnik. Spominje se borba s Danielom Duboisom, Britancem s omjerom pobjeda i poraza 15:0 i trenutačno po BoxRecu 21. teškašu svijeta. Po istoj toj ljestvici Hrgović je 32.