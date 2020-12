HRGOVIĆEV MOGUĆI PROTIVNIK PRETRPIO STRAVIČNU OZLJEDU: Završio je u bolnici i pitanje je kad će ponovo u ring

Proteklog vikenda održan je jedan od boljih boksačkih mečeva, onaj između Joya Joycea i Daniela Duboisa. Joyce je porazio Duboisa u desetoj rundi i uzeo naslove teškaškog prvaka Europe, Commonwealtha i Velike Britanije.

Mladi i talentirani Dubois bio je favorit, što i ne čudi jer ima savršen skor od 15-0, ali kako je bila riječ o dvojici neporaženih boraca i Joyceu su se davale šanse. Joyce na koncu nije nokautirao Duboisa niti ga je rušio, već je 23-godišnji boksač sam kleknuo i predao meč zbog ozljede oka.

Joyce ga je u petoj rundi snažno pogodio u oko koje mu je u kratkom roku jako netaknulo. Joyce je morao iskoristiti slabost i gađao je Duboisa u oko kada god je mogao te je ovaj na koncu morao predati meč.

Daniel Dubois will be back.

He is still only 23 and has a huge and successful career ahead of him. He took a risk, and this time it didn’t come off.

Full credit for fighting his heart out as long as he did with a fractured orbital bone and nerve damage around his eye #DDD pic.twitter.com/cJBubYanz1

— Frank Warren (@frankwarren_tv) November 29, 2020