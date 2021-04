Pobjedniku će pripasti pozicija obveznog IBF izazivača, naslova koji trenutačno drži Anthony Joshua. Njegov meč protiv Tysona Furyja, potvrđeno je, održat će se u Saudijskoj Arabiji krajem srpnja

Najbolji hrvatski teškaš Filip Hrgović još uvijek ne zna datum svoje najveće borbe u karijeru, borbe protiv Michaela Huntera koja mu otvara put prema onoj za naslov svjetskog prvaka, ali poznato je da će hrvatski borac zaraditi najviše u karijeri od jednog meča.

Raspodjela novca biti će 60-40 u korist Michaela Huntera zbog njegova boljeg plasmana. Amerikanac će tako zaraditi 364 tisuće dolara, dok će Hrgoviću pripasti oko 243 tisuće. Trenutačno nisu poznati ni datum ni lokacija meča, javlja RTL. Inače, Hrgović je za svoje borbe u posljednje vrijeme dobio oko 15 tisuća dolara.

Pobjedniku će pripasti pozicija obveznog IBF izazivača, naslova koji trenutačno drži Anthony Joshua. Njegov meč protiv Tysona Furyja, potvrđeno je, održat će se u Saudijskoj Arabiji krajem srpnja.

‘Zapamtite moje ime’

U nedavnom razgovoru za Boxeo de Colombia Hrgović je izjavio kako smatra da će se borba održati u Americi te je pohvalio svog suparnika.

“On je među deset najboljih teškaša svijeta. To je za mene najveći meč dosadašnje karijere. Na papiru je on favorit, ali u ringu sam to ipak ja. Zašto? Jer sam bolji od njega. On se još nije borio s nekim poput mene, ali nisam ni ja još imao priliku nastupiti protiv velikih boksačkih imena. On je zapravo moja prva velika borba u kojoj ću svijetu ću pokazati tko sam i što sam. Očekujem težak meč. On je hrabar i dobar, ali vjerujem u pobjedu nakon koje ću stići na veliku pozornicu”, poručio je.

“Puno boksačkih fanova još uvijek ne zna za mene, ali nakon što pobijedim Michaela Huntera i to će se promijeniti. Vjerujem da ću postati jedan od najboljih boraca ove generacije. Mislim da imam potencijal za pobjede nad svim borcima sa scene. Zapamtite moje ime”, dodao je najbolji hrvatski boksač.