Čeka nas prava poslastica, Hrvatu se nudi prilika da dođe do naslova

Ako u pregovorima za meč postoje runde, onda su ovi otišli u svih 12. Nakon neizvjesna dva mjeseca, promotori Filipa Hrgovića i Michaela Huntera napokon su dogovorili sve uvjete i borba će se dogoditi na američkom tlu krajem lipnja ili početkom srpnja. Filip otkriva, maratonskim pregovorima kumovao je Hunter.

“Ja mislim da on ne želi tu borbu svim srcem i to mi govori da nije sto posto siguran da će pobijedit i da pokušava ušićarit tu koju kunu više. Prihvatio sam borbu u roku minute, prepustio sam sve svojem menadžeru, svom promotoru i želim što prije u ring i želim ga pobijediti i pokazati cijelom svijetu koliko vrijedim”, kazao je Hrgović za RTL.

Hunter je trenutačno 8. boksač svijeta. Pokazao je da može s najvećima u najvećim mečevima. I baš za taj najveći meč pomalo slučajno, zbog stalnog odgađanja protivnika, a zatim i meča s Hunterom, ovo su postale najdulje pripreme.

Ne staje od Badnjaka

“Ja nisam stao s treningom od Badnjaka. Pedro Diaz je došao u Zagreb na Badnjak, odradili smo osam tjedana priprema u Zagrebu i onda su te pripreme samo nastavljene. Ove pripreme će trajati nekih sedam mjeseci, mislim da su to najduže pripreme u povijesti jednog boksača. Dva su moguća scenarija, ili ću se pretrenirati i Hunter će me prebit ili ću doći toliko spreman da neće izdržati ni tri runde”, dodao je.

Ako Hunter ne izdrži tri runde i Filip pobijedi, na Joshuu ili Furyja ipak će morati malo pričekati. Kraljevi teške kategorije bi u ring trebali ući svega mjesec dana nakon Hrgovićeve borbe.

“I dalje bih nastavio ovim tempom i borio se sa svim najboljima, ali vjerojatno će se tu malo taktizirati. Kažem, pobjednik ovog meča bit će obavezni izazivač i možda ne bi bilo smisla da idem u neke neizvjesne ratove”, poručio je 22. boksač svijeta.

Filip će tako vjerojatno odraditi još nekoliko lakših protivnika i čekati borbu za naslov, a za taj težak put dobio je i veliko pojačanje.

“Ovo je novi član tima, najomiljeniji, najhrabriji, najjači, najopasniji, zove se Pipa. Mislim da s ovim pojačanjem u timu, Hunter stvarno nema šanse”, završio je.

A kako su tekli pregovori i kako će izgledati Filipova karijera od borbe s Hunterom za RTL je otkrio Hrgovićev promotorom, Nisse Sauerland.

“Prvo moramo odraditi ovu borbu, pobijediti i onda ovisi, u boksu ne možete gledati previše unaprijed. Pokucat ću o drvo i reći da bi mogao biti opet u ringu u rujnu ili listopadu kako bismo ga održali u formi. Ujedinjenje titula bi se napokon trebalo dogoditi s obzirom na to da su Joshua i Fury najavljeni tako da će vjerojatno tek sljedeće godine dobiti priliku za napad na naslov. Uvijek postoji faktor rizika i nagrade. Moramo se pobrinuti da u tom slučaju to bude borba vrijedna rizika i nagrade. Naravno, borbe poput onih s Dillianom Whyteom ili Deontayem Wilderom, to bi bile velike borbe, a onda bismo, naravno, gledali da se takva borba dogodi. No, kada dođete u poziciju obveznog izazivača, onda je to velika stvar i, na kraju, cilj je uvijek doći do svjetske titule”, rekao je Sauerland za RTL.