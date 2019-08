HRGOVIĆ SE VRATIO U HRVATSKU I ODMAH OTKRIO PLANOVE: Progovorio o Olimpijskim igrama i najavio sljedeću borbu

Hrgović je stao pred novinare u zagrebačkoj zračnoj luci, a govorio je o planovima u nastavku karijere i sljedećoj borbi.

Najbolji hrvatski boksač, Filip Hrgović, vratio se iz Meksika gdje je nokautom došao do devete profesionalne pobjede iz devet borbi. Hrgović je stao pred novinare u zagrebačkoj zračnoj luci, a govorio je o planovima u nastavku karijere i sljedećoj borbi.

“Idemo dalje, zaliječiti ozljede i idemo naprijed. Želim velika imena. U sljedećih deset dana bismo trebali potvrditi novu borbu, ime protivnika, datum i lokaciju. Moguće je da me ubace na borbu u Saudijsku Arabiju gdje će se za naslov boriti Ruiz i Joshua. Prvo da zaliječim ozljedu. Vidjet ćemo, puno je velikih imena, puno je mogućnosti”, rekao je Hrgović.

Pričalo se ponešto o Olimpijskim igrama…

“Želim predstavljati Hrvatsku, želim osvajiti olimpijsko zlato. Vidjet ćemo hoću li biti potpuno zdrav, imam još odraditi tri borbe do lipnja”, rekao je Hrgović.

“Od prvog meča govorim kako sam spreman na sve i to je moj stav. Tko me želi razuvjeriti, morat će me pobijediti. Tu su Eddie Hearn i Team Sauerland da se brinu u mojim protivnicima i vjerujem da će se u sljedećoj borbi ljestvica podići još više. Ja se osjećam dobro i moćno, mogu nokautirati svakoga tko stane pred mene. Što se bojite? Nemojte biti malovjerni. Ima tu još skeptika vidim”, našalio se malo Hrgović.

Zadovoljan je svojim menadžerima i trenerima.

“Jako sam zadovoljan svim ljudima koji me okružuju. Trebat će mi još koji kamp da se naviknem na ovu novu kilažu, da povratim staru brzinu. Bitno je da se dobro osjećam, a ja se osjećam odlično”, rekao je Hrgović.