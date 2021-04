Uskoro bi trebali doznati kada će napokon stati jedan nasuprot drugoga

Najbolji hrvatski teškaš Filip Hrgović još uvijek ne zna datum svoje najveće borbe u karijeru, borbe protiv Michaela Huntera koja mu otvara put prema onoj za naslov svjetskog prvaka.

U razgovori za Boxeo de Colombia izjavio je kako smatra da će se ona održati u Americi te je pohvalio svog suparnika.

“On je među deset najboljih teškaša svijeta. To je za mene najveći meč dosadašnje karijere. Na papiru je on favorit, ali u ringu sam to ipak ja. Zašto? Jer sam bolji od njega. On se još nije borio s nekim poput mene, ali nisam ni ja još imao priliku nastupiti protiv velikih boksačkih imena. On je zapravo moja prva velika borba u kojoj ću svijetu ću pokazati tko sam i što sam. Očekujem težak meč. On je hrabar i dobar, ali vjerujem u pobjedu nakon koje ću stići na veliku pozornicu”, poručio je.

“Puno boksačkih fanova još uvijek ne zna za mene, ali nakon što pobijedim Michaela Huntera i to će se promijeniti. Vjerujem da ću postati jedan od najboljih boraca ove generacije. Mislim da imam potencijal za pobjede nad svim borcima sa scene. Zapamtite moje ime”, dodao je.