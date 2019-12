HRGOVIĆ POBIJEDIO I PAO NA RANG-LISTI: Međutim, primijetili smo dvije zapanjujuće stvari koje Filip ima, a ostali s popisa nemaju

Gledajući tu famoznu ljestvicu kod Hrgovića se daju primijetiti dvije zapanjujuće stvari

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović u subotu je pobjedom nad Amerikancem meksičkih korijena, Ericom Molinom, u Saudijskoj Arabiji stigao do svoje desete profesionalne pobjede u karijeri i treće pobjede u 2019. godini. Hrgović koji sebe naziva “životinjom”, dakle nadimak mu je “El Animal”, sve do sada je rapidno napredovao na Boxrecovoj ljestvici, ali je nakon meča s Molinom pao za jedno mjesto.

Da, rušenjem Moline, koji je dva puta u karijeri napadao naslov prvaka, Hrgović je zadobio dodatno poštovanje boksačkog svijeta, ali to nisu prepoznali pri Boxrecu. Iako je ova ljestvica najuglednija, na ostalima će Hrgović vjerojatno napredovati.

Recimo, WBA i IBF Hrgovića postavljaju na deveto mjesto izazivača, dok je na WBC-ovoj 11. po redu. Jedino ga WBO ne gura čak niti među najboljih 15. Ali, važno je reći kako te ljestvice još nisu ažurirane za razliku od ove Boxrecove.

Zapanjujući podaci

Međutim, gledajući tu famoznu ljestvicu kod Hrgovića se daju primijetiti dvije zapanjujuće stvari. Prvo, Hrgović je uz Josepha Parkera najmlađi borac među 20 najboljih boraca svijeta. Obojica imaju po 27 godina i Parker je taj koji se nalazi odmah mjesto iznad Hrgovića na ljestvici.

No, ono što frapira jest podatak da je Hrgović uz Joya Joycea (34) jedino birac koji ima svega deset profesionalnih mečeva u karijeri. I on i Joyce su na 10-0 omjeru, a ovaj je na začelju top 20 ljestvice, dok je Hrgović na 14. mjestu. Među top 20 boksača našao se još samo jedan borac koji ima manje od 20 profesionalnih mečeva u karijeri, a to je najperspektivniji među svim teškašima Oleksandr Usik koji je na omjeru 17-0 i drži treće mjesto.

E sada, ako nekome nije impresivno što je Hrgović tu s najmanje profi-borbi i kao najmlađi, onda ne znamo što vas još može impresionirati. Ali, nama je to samo dokaz kako je riječ o izvanserijskom boksaču.

Najbolji boksači svijeta prema Boxrecu:

1. Anthony Joshua (30 godina, omjer 23-1)

2. Deontay Wilder (34 godine, omjer 42-0-1)

3. Oleksandr Usik (32 godine, omjer 17-0)

4. Tyson Fury (31 godina, omjer 29-0-1)

5. Andy Ruiz (30 godina, omjer 33-2)

6. Dillian Whyte (31 godina, omjer 27-1)

7. Aleksander Povjetkin (40 godina, omjer 35-2-1)

8.Kubrat Pulev (38 godina, omjer 28-1)

9. Luis Ortiz (40 godina, omjer 31-2)

10. Dereck Chisora (35 godina, omjer 32-9)

11. Adam Kownacki (30 godina, omjer 20-0)

12. Michael Hunter (31 godina, omjer 18-1-1)

13. Joseph Parker (27 godina, omjer 26-2)

14. Filip Hrgović (27 godina, omjer 10-0)

15. Dominic Breazeale (34 godine, omjer 20-2)

16. Oscar Rivas (32 godine, omjer 26-1)

17. Christian Hammer (32 godine, omjer 24-6)

18. Gerald Washington (37 godina, omjer 20-3-1)

19. Charles Martin (33 godine, omjer 27-2-1)

20. Joe Joyce (34 godine, omjer 10-0)