Svi ljubitelji boksa u Hrvatskoj s nestrpljenjem su čekali da promotori konačno odrede datum borbe u kojoj se Filip Hrgović trebao susresti sa svojim najtežim protivnikom dosad Michaelom Hunterom. Trebao, jer izgleda da od te bore na kraju ipak neće biti – ništa pa će Hrgović meč za naslov prvaka morati boriti protiv nekog drugog.

Kako je sam Hrgović rekao za RTL, već je poslana ponuda, ali ne Josephu Parkeru koji je zapravo sekundarni izbor.

“Prvi na ljestvici koji je bio je Charles Martin. Znači bivši svjetski prvak po IBF ljestvici, on je prvi, znači njemu je poslana ponuda, on do ponedjeljka ima rok da odgovori da li je zainteresiran. Poslije njega dolazi Parker“, rekao je Hrgović za RTL.

Potencijalni datum tako ostaje 10. srpnja, no ako se uskoro ne nađe protivnik, Filip će prekinuti najduži kamp karijere i nakon odmora u Hrvatskoj početi potpuno novi ciklus.

“Ako se ubrzo dogovori neki novi protivnik i ako mi se da neki cilj i neka nada da bi to moglo biti kroz sljedeća, recimo devet do deset tjedana, ja sam spreman za svakog. Stvarno su me sad naljutili, tako da sljedeći koji dođe, ne bi mu bio u koži“, rekao je Hrgović.

Higgins: ‘Nismo dobili ponudu’

Parkerov promotor David Higgins rekao je kako još uvijek nije dobio nikakvu službenu ponudu. U razgovoru za Sky Sports nije zvučao baš oduševljeno što će se njegov borac boriti protiv Hrgovića, rekao je tek da će razmotriti ponudu ako ikad dođe.

“Sve ovisi o tome kakva bi bila ponuda. Meč protiv Hrgovića nešto je što bi mi kao tim trebali između sebe prodiskutirati te izvagati rizike i moguću povratnu dobit”, rekao je Higgins pa dodao:

“Joseph je jako visoko rangiran kod tri od četiri elitne organizacije. Ne mora nigdje žuriti te prihvatiti krivu borbu za bilo koju od njih. Ako netko stavi pred nas ugovor, da nam ponudu, naravno da ćemo je razmotriti. Parker je boksač koji se osobno spreman boriti protiv bilo koga i bilo gdje, samo ako je prava prilika u pravo vrijeme. No, da bi ponudu razmotrili, ona nam se prvo mora naći na stolu.”