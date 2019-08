HRGOVIĆ KAKVOG DOSAD NISMO VIDJELI: Pogledajte čime je najbolji hrvatski boksač oduševio Meksikance

Najbolji hrvatski boksač, Filip Hrgović, vrlo je lijepo primljen u meksičkom gradu Hermosillu, gdje će u noći sa subote na nedjelju odraditi svoj deveti po redu profesionalni meč. Hrgovića se jako dojmio topao doček, a onda je otkrio i onu svoju blagu stranu.

Hrgovićevi promotori objavili su na službenom Twitter-profilu zanimljiv video na kojem se vidi kako Hrgović uveseljava dječicu.

Ovo je zaista rijedak prizor. Hrgović obično fura stil opakog dečka s još opakijim jezikom.

‘El Animal’ @Filip_Hrgovic showing his soft side spending some time with the local children in Hermosillo ahead of Saturdays Fight 🇲🇽 pic.twitter.com/vKuGwugkCI

— Kalle & Nisse Sauerland (@SauerlandBros) August 22, 2019