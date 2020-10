Osvrnuo se i na navode da Alen Babić boksa bez tehnike

Rivalstvo Filipa Hrgovića i Alena Babića je na vrhuncu, a njihova borba je ono što bismo svi u Hrvatskoj, ali i mnogi boksački fanovi u svijetu htjeli vidjeti.

Oba boksača veže isti trener Leonard Pijetraj koji se ružno rastao s Hrgovićem, ali pod čijom palicom Alen Babić radi dar-mar u teškoj kategoriji.

“Alen Babić je megazvijezda. Najviše što meni smeta je da se hrvatski boksači najprije priznaju vani, a onda kod nas i to pričam već 30 godina”, rekao je Pijetraj u razgovoru za RTL.

Osvrnuo se i na navode da Alen Babić boksa bez tehnike.

“Vjerujte mi da publiku to uopće nije briga. Bitno im je da vide nokaut i pravu borbu, a to ćete od Babića uvijek dobiti. Bez tehnike se to ne može. On kad kaže da mu tehnika nije bitna, on misli na to da mu nije bitno kako će nokautirati protivnika“, objasnio je Pijetraj te rekao da će vjerojatno doći do borbe Hrgovića i Babića.

“Nama je bitno da imamo takvo rivalstvo. Taj meč će se vjerojatno dogoditi jer se to više ne može izbjeći. Publika će tražiti to. Vjerujte mi da on liježe s Babićem u mislima i budi se”, rekao je Pijetraj koji s Hrgovićem ima sudski spor.

“Od mene štete nikad nije imao, imao je samo koristi”, zaključio je boksački trener.