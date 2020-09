HRGOVIĆ GORUĆA TEMA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Navijači zazivaju meč s prvakom, ali mu nešto i zamjeraju

Najbolji hrvatski boksač u teškoj kategoriji Filip Hrgović u subotu je u danskom Strueru početkom druge runde nokautirao 39-godišnjeg Grka Alexandrea Kartoziju, te tako ostvario 11. pobjedu u karijeri u isto toliko mečeva, od čega devetu nokautom.

Hrgoviću je ovo bio prvi meč nakon skoro deset mjeseci pauze, odnosno nakon što je nokautirao Amerikanca Erica Molinu početkom prosinca prošle godine. Sljedeći protivnik Filipa Hrgovića, za mjesec dana, bit će 39-godišnji Amerikanac Rydell Booker, koji u karijeri ima 26 pobjeda i tri poraza, i dobro poznaje Hrgovića jer su zajedno sparirali.

Nakon meča Hrgović se javio putem Instagrama, a u komentarima su mu se javili brojni obožavatelji među kojima je bio i Mario Mandžukić te Ivan Rakitić. Dobar dio Hrgovićevih obožavatelja počeo je zazivati meč s prvakom Anthonyjem Joshuom, mnogi su bili itekako impresionirani ovim nokautom, ali pojedinci mu ipak zamjeraju sitnice.

“Spektakularan nokaut Hrgovića u Danskoj, ali brine me njegovo forsiranje udaraca desnom rukom. Cijelu prvu rundu protratio je pokušavajući napasti desnom”, napisao je jedan komentator na Twitteru.

Ok So just paid and watched the @Filip_Hrgovic fight in Denmark. Spectacular knockout. But of concern to me was the continued preference to throw almost exclusively the right hand. The jab was afterthought & the reason it went into round2 was he spend round1 looking for the right

