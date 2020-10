HRGOVIĆ DOZNAO SVOG SLJEDEĆEG PROTIVNIKA: Vraća se u Ameriku na veliki način u najvećoj borbi svog života

Najbolji hrvatski profesionalni boksač Filip Hrgović ( (11-0, 9 nokauta) doznao je svog sljedećeg protivnika. Neporaženi teškaš, vlasnik internacionalnog WBC pojasa i trenutno začuđujuće 32. boksač prema BoxRecu imat će priliku pokazati da je bolji od toga. Na Hrginom Facebook profilu osvanula je najava borbe protiv 39-godišnjeg Amerikancem Rydella Bookera (26-3 13 nokauta) koju su najavili i ostali borilački mediji, kao i Matchroom Boxing, Hrgina promocijska kuća koju vodi Eddie Hearn, najjači boksački promotor današnjice koji je uzeo Filipa pod svoje i uveo ga u elitni teškaški razred svoje pomocije.

Borba će se dogoditi 7. studenog u hotelu Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood na Floridi.

World Boxing News javlja kako je Hrgović hrvatska senzacija u teškoj kategoriji poznata kao “El Animal” i kako ga čeka veliki meč, nakon spektakularne pobjede u drugoj rundi nokautom protiv Alexandrea Kartozije prošlu subotu u danskom Strueru.

“Osvajač olimpijske bronce 2016. godine vraća se tako u Ameriku po drugi put u karijeri, prethodno je zapanjio nokautom nad Gregoryem Corbinom u MGM National Harboru u Marylandu”, stoji u tekstu spomenutog medija.

Hrga će tako nastojati produljiti seriju nokauta, protiv boksača rodom iz Detroita, a koji je izazivača svjetskog naslova Kubrata Puleva gurnuo u svih 10 rundi u Fresnu…

“Ne mogu dočekati da se ponovo borim u Americi. Booker je tehnički vješt borac koji je pružio jako dobar otpor Kubratu Pulevu, izazivaču svjetskog prvaka Joshue. Pulev je pobijedio na bodove, a Booker je čak dobio nekoliko uvodnih rundi. Ja držim da ja to mogu bolje od Puleva. Želim poslati poruku i završiti borbu ranije”, rekao je Filip Hrgović.

🥊 Announced: Devin Haney will defend his WBC lightweight title vs Yuriorkis Gamboa on Nov 7th with Filip Hrgovic vs Rydell Booker also on the card. Also, Daniel Jacobs will face Gabriel Rosado in a super-middleweight clash on Nov 27th. Both at Seminole Hard Rock, Florida. pic.twitter.com/Ud7xwKx6cG

— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 2, 2020