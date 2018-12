Filip Hrgović dobio je novog protivnika

Samo 48 sati uoči boksačkog spektakla u Zagrebu najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović (6-0 u profi boksu, 5 nokauta) dobio je novog protivnika. Hrgović je WC pojas trebao braniti protiv Kubanca Peree, no on je zapeo u Kolumbiji, nije uspio srediti vizu pa su organizatori u zadnji čas pronašli novog borca…

HRGOVIĆ NAJAVIO PLANOVE ZA POHOD NA SVJETSKI NASLOV: Hrvatski boksač objavio što ga točno točno dijeli od borbe s Wilderom, Furyjem ili Joshuom

Osvajač olimpijske bronce borit će se u subotu u Ciboni protiv Amerikanca Kevina Johnsona, javlja Worldboxingnews.com.

“Postalo je očito, unatoč prethodnim uvjerenjima, da nije posjedovao potrebne dokumente za putovanje i čitava stvar je propala. Bez vremena za zamjenu, došao mu je poziv da bude odgovarajuća zamjena. Johnson je trenutno u Njemačkoj gdje je prošle subote ostvario pobjedu nokautom, bio je na čekanju ranije ovog tjedna i danas je stigao u Zagreb. Johnson je iz New Jerseya, SAD, zapamtio ga je i Vitalij Kličko, a od tada je ukrštavao rukavice s nekim velikim imenima svjetskog teškaškog boksa, uključujući Tysona Furyja te Anthonyja Joshuu“, piše spomenuti portal.

Ima 32 pobjede, 2009. se borio za naslov svjetskog prvaka

Johnson ima 39 godina, 32 pobjede, a 2009. godine se borio za naslov svjetskog prvaka i izgubio u 12 rundi na bodove protiv Vitalija Klička. Borio se i protiv Tysona Furyja, a također je tada izdržao 12 rundi i izgubio na bodove.

“Osjećam se dobro”, rekao je Johnson i dodao:

“Dolazim s nokautom od prošlog vikenda i još uvijek sam u tom borbenom raspoloženju. Dobro se osjeća, u odličnoj sam formi i nema straha. Nisam morao dvaput razmišljati kada mi se ponudi borba. Hrgović me ne brine. Boksao sam s najboljima, a on nije najbolji, pa zašto bi me trebao zabrinjavati. Trenirao je on za nešto sasvim drugo pa tko zna što će se dogoditi kad se susretnemo usred ringa. Teško je predvidjeti, ali ako dobijem priliku za nokaut, uzet ću je”, istaknuo je Joshua i nastavio:

‘Obožavatelji će u Ciboni dobiti pravi boksački spektakl’

“On će trebati svu potporu koju može dobiti u subotu, jer ako je neće imati to će biti loša stvar. Bez obzira na ishod, jedna stvar je sigurna, obožavatelji će dobiti pravi boksački spektakl, mogu jamčiti to!

Nisse Sauerland, vlasnik organizacije, osvrnuo se na zamjenu za kojom je morao posegnuti…

‘Filipu nije idealno imati takvu kasnu zamjenu protivnika’

“Očito, Filipu nije idealno imati takvu kasnu zamjenu protivnika, ali zbog okolnosti mi nismo imali nikakve druge mogućnosti”, rekao je promotor Nisse Sauerland.

“Mi smo, međutim, oduševljeni što smo osigurali takvu zamjenu visokog profila. Kevin Johnson se borio protiv najboljih. On je uvijek dobar boksač, dobro odradi mečeve i siguran sam da navijači u KC Dražena Petrivica neće biti razočarani. ”

Vrijedi spomenuti kako je Johnson gubio od Chisore i Puleva.