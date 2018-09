HRGOVIĆ DAN PRIJE BORBE ZA POJAS: ‘Dečko je udarač, čeka me teška borba, ali u meni sve gori…’

Hrgović je otkrio i dio taktike

Dan prije boksačke priredbe u zagrebačkoj Areni tijekom koje će Filip Hrgović (26) pokušati stići do svoje prve titule WBC-ova interkontinetalnog prvaka, hrvatski teškaš i njegov suparnik Amir Mansour odradili su vaganje.

Američki borac, pokazala je vaga u Areni, težak je 102,6 kilograma, hrvatski boksač 105,7 kg, prenosi RTL koji donosi i izjavu Filipovića:

“Sve je dobro danas prošlo, ponijeli smo se kao dva profesionalca, baš kako i treba biti, poštujemo jedni druge i sigurno da me čeka teška borba. Vidi mu se u očima da je hrabar i da će dati sve od sebe. Isto tako ću ja dati sve od sebe i biti će to jako dobra borba.”

Najbolje se osjeća u ringu

“Inače sam prije prijašnjih borbi išao na dijetu, no sada sam to pustio, trenirao sam jako i radio sve što trebam, a kilažu nisam kontrolirao par mjeseci. Pustio sam da mi tijelo samo diktira kilažu, to je kilaža koja treba biti. Imam dovoljno kilograma da se osjećam jako dobro”, komentirao je Hrgović svoju težinu nakon vaganja.

Upitan je i koju će taktiku primijeniti za borbu protiv Mansoura.

“Dečko je udarač. Došao je pobijediti, a to sam došao i ja, ići na sve ili ništa,. Treba ga iskontrolirati. Trebam biti smiren iako u meni sve gori i jedva čekam da krene borba. Ja se najbolje osjećam u ringu”, kazao je Hrgović pred borbu protiv 46-godišnjeg suparnika.