Bio je ovo itekako bitan, važan trenutak za hrvatskog udarača u MGM National Harboru, velebnom odmaralištu i hotelu najviše kategorije u američkom gradiću Oxon Hillu u Marylandu, 16 km od političke prijestolnice SAD-a Washingtona, u kojem je prije dvije godine nastupala slavna pjevačica Cher, prošle godine Britney Spears, a prije nekih mjesec i pol Mariaha Carey…

Hrga boksački ‘zapjevao’ u MGM National Harboru

Eto sad je na red došao i Filip Hrgović koji je nakon svega minutu borbe, točnije 52 sekunde do udarca kojim je zastavio Gregoryja Corbina (38) za svoju osmu uzastopnu pobjedu u profesionalnim vodama i skor 8-0-0, te slavio u svom debiju na boksačkom tlu Amerike.

‘Kad je sjeo njemu su se noge odsjekle’

Odmah nakon silaska iz ringa, za RTL je iznio prve dojmove nakon ove važne pobjede, odnosno prokomentirao meč:

“Bogu hvala, sve je dobro završilo. Žao mi je zbog publike i tu, kao i u Hrvatskoj što nije potrajalo dulje, što nisu dobili pravu borbu. Ali eto, to se dogodi nekad u boksu, da ti sjedne pravi udarac na pravo mjesto. U svakom slučaju odlično”, kazao je Filip Hrgović i prokomentirao udarac koji možda onako na prvu nije izgledao jako. Međutim, “kad je sjeo njemu su se noge odsjekle”, kako je to reporter RTL-a slikovito kazao…

“Rekao sam ti to prije same borbe. Nije bitno koliko jako udarim, nego je bitno da pogodim. Udarac je sjeo na pravo mjesto. On je krenuo prema meni, a ja sam u tom trenutku uputio udarac. Poklopila se dvostruka sila. Bogu hvala sve je dobro završilo, za mene, za njega baš i nije”, objasnio je Hrga i tako nasmijao i reportera i javnost.

Napredak s Pedrom Diazom je vidljiv

Inače, Hrgović se za meč spremao u kampu na Floridi. Kompletne pripreme “El Animal” je odradio na Floridi kod svog odnedavno glavnog trenera, uglednog kubanskog boksačkog trenera Pedra Diaza. Otkako surađuje s njim napredak je vidljiv iz borbe u borbu…

“Amerika je nešto posebno, ljudi na ulici, oko boksa, u gradu… su ludi za sportom, boksom, jako sam zadovoljan i veselim se budućim borbama ovdje.

Jako će me dobro prihvatiti u Americi jer volim borbu, bacam puno udaraca u mečevima. Idući je Joe Joyce? Rekao sam promotorima Hearnu i Sauerlandu da mogu na bilo koga u teškoj kategoriji. Zadovoljan sam borbama u Americi, mislim da će me ovdje publika jako dobro prihvatiti. Spreman sam za sve, ovo je poruka svima, kad god, gdje god. Spreman sam za sve”, istaknuo je Hrgović za RTL.

