Evander Holyfield spreman je za povratak iz mirovine i novu borbu, potvrđeno je jučer službeno. Legendarni teškaš borit će se protiv Kevina McBridea, još jednog boksačkog veterana, a egzibicijska borba koja će trajati maksimalno šest rundi održat će se 5. lipnja ove godine.

Holyfield trenutno ima 58 godina, a svoju posljednju profesionalnu borbu odradio je 2011. godine, kad je pobijedio Briana Nielsena. U karijeri ima omjer od 44 pobjede i 10 poraza, a boksao je protiv nekih od najboljih boksača svih vremena.

EVANDER HOLYFIELD BREAKS SILENCE ON WHY MIKE TYSON FIGHT WAS CANCELED – Fight Hub TV https://t.co/XRrVGKnMtT pic.twitter.com/FKiF22WZUM

