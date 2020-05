Kao da je opet 1997. godina. Michael Jordan i njegovi Bullsi ponovo su najveće zvijezde u svijetu košarke, dok su legendarni Mike Tyson i Evander Holyfield u fokusu boksačke javnosti.

Naime, mitski rivali polako, ali sigurno dogovaraju svoj povratak u ring, a on bi mogao biti spektakularan. Holyfield i Tyson mogli bi se vratiti u ring u trećem međusobnom ogledu, u egzibicijskom meču od kjeg bi zarada išla u humanitarne svrhe. Kao promotor se navodno ponudio Eddie Hearn.

“Moji ljudi razgovaraju s njegovim ljudima. Mogla bi se naša borba dogoditi, nije nikakav problem”, rekao je Holyfield u podcastu The 3pt Conversion.

"His people have been talking to my people…if it could happen, then it's no problem ." — @holyfield on a potential fight with @MikeTyson.

Full interview with @MrControversy21 on The 3 Point Conversion YouTube and Facebook pages. #Boxing #evanderholyfield #miketyson #3ptcnvrsn pic.twitter.com/xNXoWLhST0

— The 3 Point Conversion (@3ptCnvrsn) May 16, 2020