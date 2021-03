HOĆE LI TO ODMOĆI MIOČIĆU? Šef UFC-a najavio veliku promjenu za Stipin meč s Ngannouom- ‘Bit ćemo prvi koji će to napraviti’

Ovo bi mogla biti velika prednost za Miočića jer ipak je on domaći borac

Američki borac hrvatskih korijena, Stipe Miočić, branit će naslov teške kategorije UFC-a protiv Francisa Ngannoua ovoga mjeseca, odnosno u noći s 27. na 28. ožujka. Kladionice su za sada na strani kamerunskog udarača, ali sada je šef UFC-a Dana White najavio jednu promjenu koja bi itekako mogla ići u koristi Miočiću.

Naime, White silno želi da se ova borba odradi pred navijačima i šansa da se to doista i dogodi je znatno bolja jer je savezna republika Teksas najavila povratak navijača na tribine u punom kapacitetu već ovoga mjeseca.

White je sada počeo intenzivno tražiti lokaciju u Teksasu gdje bi se meč mogao održati. “Čim sam to čuo nazvao sam Dallas, koji me odbio. Uskoro ću se čuti s Houstonom. Nadam se da ćemo to ubrzo riješiti. Bit ćemo prvi koji će vratiti navijače na tribine u punom kapacitetu”, rekao je White.

Inače, ovo bi mogla biti velika prednost za Miočića jer ipak je on domaći borac.