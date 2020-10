HABIBOV POSLJEDNJI PLES U UFC-U: Neporažen odlazi u vječnost, ‘Ne vraćam se u kavez bez svog oca’

‘Ovo je bio san mog oca. Što drugo? Protiv koga da se borim? Ugušio sam i Conora, to je to’

Uspavao je Gaethjea, oprostio se i otišao u povijest. Veliki Dagestanac Habib Nurmagomedov (29-0) obranio je titulu u lakoj kategoriji pobijedivši Justina Gaethjea gušenjem u drugoj rundi i potvrdio ono što smo svi nagađali, ali se nekako nadali da se neće dogoditi. Da ide u mirovinu.

VELIKI NURMAGOMEDOV USPAVAO GAETHJEA: A onda šokirao borilački svijet; ‘Bila je ovo moja posljednja borba’

Briznuo u plač zbog svoga oca

Nakon što je ugušio Justina Gaethjea, briznuo je u plač zbog svoga oca, koji je preminuo u srpnju ove godine nakon komplikacija sa srcem. Abdulmanap Nurmagomedov (57), koji je bio svjetski poznati trener mješovitih borilačkih vještina koji je izgradio Habiba kao nepobjedivog borca, stroj za pobjede i prekide, pretrpio je srčani udar nakon što mu je dijagnosticiran koronavirus.

Nakon hitne operacije stavljen je u induciranu komu, a liječnici su njegovo stanje opisali “ozbiljno, ali stabilno”. Nažalost, ipak je izgubio bitku s bolešću u Moskvi. Teško je Habib trenirao bez njega. Nije za njega to bilo to, iako je stisnuo zube i odradio ovu borbu sjajno, nepogrešivo, za svog oca.

‘Bog mi je dao sve i hvala mu na tome’

“Bog mi je dao sve i hvala mu na tome, Bog je velik! Hvala ovim momcima sa mnom! Dugujem toliko svojem timu. Sad, danas, želim reći kako je ovo bila moja zadnja borba, ma nema šanse da se vratim bez svog oca. Pričao sam s majkom tri dana kad se ovo dogovaralo, obećao sam joj je ovo moja zadnja borba i ona je to i bila. Ja kad dam riječ, onda je to to, toga se držim. Ona ne želi da se više borim bez oca i za mene je to svetinja. Tražim od UFC-a samo jedno: Stavite me na broj 1 ‘Pound for Pound‘ rankinga, to sam zaslužio na kraju svega! Hvala svima! Hvala Justine, izvrstan si borac, dobro si se i hrabro borio. Nikad ne znaš što će se dogoditi sutra, znam kako si dobar čovjek”; rekao je Habib pa zaključio:

“Ovo je bio san mog oca. Što drugo? Protiv koga da se borim? Ugušio sam i Conora, to je to”, rekao je Habib, predao mikrofon i otišao u povijest.