Miočić je uvjeren da će on izaći kao pobjednik, a objasnio je i zašto

Američki borac hrvatskih korijena, Stipe Miočić, brani po peti put naslov prvaka UFC-a u teškoj kategoriji i to za tjedan dana u noći s 27. na 28. ožujka. Miočića čeka najgori mogući protivnik, prvi izazivač Francis Ngannou, kojeg je svladao odlukom sudaca 2018. godine, a borit će se na UFC 260 priredbi u Las Vegasu. Miočić već sada slovi za najboljeg teškaša svih vremena, a proglasili su ga i najopakijim borcem današnjice. Sada ima priliku opet potvrditi taj status.

Uoči velike borbe javio se i UFC-ov prvak Habib Nurmagomedov koji nije htio zauzimati ničiju stranu. Na svoj Instagram Story samo je postavio objavu na kojoj je samo napisao kako jedva čeka ovaj susret.

MIOČIĆ BRUTALNO NAJAVIO OKRŠAJ SA ZASTRAŠUJUĆIM NGANNOUOM: Nakon ovog mu neće biti svejedno – ‘Evo zašto ću ga pobijediti’

Miočić: ‘Sigurno sam bolji’

“Neće to biti borba nalik onoj prethodnoj. On je bolji, a bolji sam i ja. Pokušat ću posao rano završiti, ali on je sigurno napredovao. Jako udara, treba se toga paziti, u teškoj smo kategoriji i svašta se može dogoditi. Ima dobrog trenera, dobar tim i sigurno su ga podigli. Sigurno je bolji, ali i ja sam. Mislim da će pobijediti onaj tko uspije provesti svoj plan, a mi na našem radimo već više od dva mjeseca. Budem li ga se držao, sve će biti u redu”, rekao je Stipe uoči borbe.

No, Miočić je uvjeren da će on izaći kao pobjednik, a objasnio je i zašto.

”Mislim da nikome nisam protivnik po mjeri. Uvijek pokušavate borbu završiti udarcem i bilo bi sjajno da tako bude. Tražit ću to, ali zadovoljan ću biti i pobjedom sudačkim glasovima. Nije mi važan kako, važno da ti na kraju meča podignu ruku. Izaći ću iz borbe kao pobjednik. ”I dalje…”, to je sve što ćete čuti. Vidjet ćete moju podignutu ruku i pojas oko mog struka. Ništa se neće promijeniti, vidjet ćete.”

Ngannou trenira s Usmanom

Ngannou uoči novog meča intenzivno radi na snazi, izdržljivosti i na obranama od rušenja, s čim je imao dosta problema u prvom ogledu. Ngannou se pohvalio kako će u kutu imati aktualnog prvaka velter kategorije, Kamarua Usmana.

“Da, Kamaru Usman nalazit će se u mom kutu za ovu borbu. Dobro je što je sa mnom i što mi pomaže za meč. Za ovo mi je svaka pomoć dobrodošla. Dobro je i što će moje pripreme začiniti vlastitim vještinama. Ovo je presudan trenutak u pripremama za borbu i vrlo je bitno surađivati s njim. Bit će u mom kutu i pomagati mi s hrvanjem”, otkrio je Ngannou u UFC-ovom videoblogu.

Usman slovi za jednog od najboljih hrvača u organizaciji i nedvojbeno će biti golemo pojačanje za Ngannoua.