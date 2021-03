Ruski MMA borac Habib Nurmagomedov preko društvenih je mreža najavio kako se više neće profesionalno boriti. Prema svemu sudeći, šef UFC-a Dana White htio ga je nagovoriti da se vrati, no ovaj nije pristao. Objavili su White i Habib na društvenim mrežama detalje svojih razgovora.

“Dakle, 29-0. On je sto posto umirovljen. Bilo je nevjerojatno gledati te, Khabibe. Hvala na SVEMU i uživaj u onome što ti slijedi, prijatelju”, napisao je White na svoj Twitter profil.

29-0 it is.

He is 💯 officially retired. It was incredible to watch you work @TeamKhabib thank you for EVERYTHING and enjoy whatever is next my friend. pic.twitter.com/QeoSP12zw2

— danawhite (@danawhite) March 19, 2021