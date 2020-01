HABAZIN POKUŠALA OBJASNITI ŠTO SE DOGODILO: Jedan ju je trenutak posebno slomio – ‘Ni Shields nije primijetila što je napravila’

Habazin je nakon meča u kratkom intervjuu čestitala protivnici, a zatim je otkrila što se sve događalo

Najbolja hrvatska boksačica, Ivana Habazin, nažalost nije uspjela osvojiti naslov svjetske prvakinje. Prvakinja u čak tri kategorije, Amerikanka Clasreesa Shields, slavila je odlukom sudaca na spektakularnoj priredbi u Atlantic Cityju. Amerikanka je dominirala u svim rundama, a tek je jedan sudac dodijelio jednu od deset rundi hrvatskoj boksačici.

Habazin je nakon meča u kratkom intervjuu čestitala protivnici, a zatim je otkrila što se sve događalo. “Nije ovo bila moja noć. Imali smo plan, nisam ga napravila kako smo željeli. Bio je to težak meč, mogu samo čestitati Claressi Shields i to je to. Vratit ću se ja”, rekla je Habazin nakon četvrtog poraza u karijeri.

Dobila težak udarac

Kaže kako ju je jedan udarac posebno uzdrmao. “Bilo je teško, ali ne toliko teško. Još sam ovdje, još stojim. Moram joj čestitati za udarac u jetru jer mislim da ni ona nije primijetila da me pogodila, bio je to prvi udarac, ali nakon drugog udarca znala sam da moram uzeti pauzu jer sam mislila kako mogu prekinuti borbu, a to nisam željela. Dala sam sve od sebe, mozak je želio, ali tijelo nije dalo. No isprika nema”, otkriva Shields.

Zatim je komentirala kvalitetu Shieldsina boksa. “Ona nema snagu, ali ima konstantu udaranja i zato pobjeđuje. Od svih borkinja s kojima sam se borila, najjača udaračica je bila Cecilia Braekhus. Od ovog meča naučila sam puno, ali prvo idem spavati, onda ću razmišljati o ostalim stvarima”, kazala je Ivana.

“Nije bilo lako, posebno jer sam morala mijenjati trenera i trening-kamp. No, kao što sam rekla, nema isprika, bila je bolja. Mogu samo željeti da moja zadnja borba nije bila u prosincu prošle godine, da sam imala neke borbe između jer sam u 2017. imala tri borbe, a onda malo stala, a to iskustvo iz ringa vam je prijeko potrebno. Sigurna sam da bi borba bila drukčija da nisam toliko pauzirala, ali nema isprika, izgubila sam”, naglasila je još jednom hrvatska boksačica.