Trebao je to biti neviđen spektakl. Britanski boksači Tyson Fury i Anthony Joshua trebali su se boriti za ujedinjenje pojasa i titulu svjetskog teškaškog prvaka u boksu, ali sad je postalo jasno da od te borbe ipak neće biti ništa. Bar zasad.

Kako javlja britanski BBC, Deontay Wilder putem arbitraže ipak je uspio izboriti pravo na još jednu borbu protiv Tysona Furyja. Fury i Wilder su, stoga, morali dogovoriti novu borbu koja će se održati u Las Vegasu 24. srpnja, a ugovor je već potpisan.

Heavyweight champion Tyson Fury and Deontay Wilder have agreed to a third bout set for July 24 at T-Mobile Arena in Las Vegas. #Boxing | #WilderFury3 | #3ptcnvrsn pic.twitter.com/nVzpZKhoL5

