FURY POTPUNO POLUDIO PA PORUČIO WILDERU: ‘Nisi spreman za mene! Sam sebe ćeš izje**ti u ringu!’

Prvi puta izašli su pred medije uoči meča dogovorenog za prosinac

Tyson Fury i Deontay Wilder u Londonu su prvi put dovedeni pred medije, odnosno odrađena je prva službena press konferencija uoči njihovog meča dogovorenog za prvi dan mjeseca prosinca.

Fury i Wilder ovim su putem izrekli svoje prve dojmove oko samog dogovaranja ovog meča, ali i njegovog potencijalnog odvijanja, a uz njih su bili njihovi promotori, uključujući i glavnog promotora ovog meča, Franka Warrena. No, započele su odmah i psihičke igrice, odnosno Fury nije dugo čekao prije nego je počeo raditi show kakav zapravo njegovi fanovi i očekuju.

Vrlo brzo Wilder je ostao bez pravih odgovora na ono što je Fury govorio te se počeo ponavljati, dok je Britanac cijelo vrijeme izvlačio nešto novo čime je svom protivniku pokušavao uči u glavu, poljuljati samopouzdanje ili barem djelovati na to da on detaljnije razmišlja o onome što mu je ovaj rekao. I to ne samo na ovoj press konferenciji, nego i u narednim danima, piše Fightsite.

“Nisi spreman za mene, nikada nisi bio spreman”, rekao je Fury u lice Wilderu, nastavivši: “Sve što imaš je snaga udarca, a takvih deset boksača u ringu odjednom ne bi mogli pobijediti Tysona Furya. Napraviti ću da izjebeš sam sebe.”

Puno agresije i vulgarnosti

Time je zapravo počelo prepucavanje, a voditelj je imao jako puno posla u smirivanje agresivnog i vulgarnog izražavanja, posebno kod Furya. “Gipsy King” bio je glasan, ali vidjelo se da uživa u onome što radi te u onome što će se događati u iduća dva mjeseca koliko će trajati promocija meča, prije nego njih dvojica napokon uđu u ring.

Dosta toga govorili su promotori, no Fury je na sve pronalazio odgovor, sve dok napokon nije došlo vrijeme da se postovi i koje pitanje iz publike, u kojoj su bili smješteni novinari. No, na kraju je i to završilo kao show Wildera, koji je polako sve preuzimao.

Na kraju je došlo do toga da je Fury ustao i pozvao Wildera na lagani sparing, a ovaj je to prihvatio. Približili su se jedan drugome, nakon čega je Wilder odgurnuo, a onda je došlo do naguravanja. Frank Warren pokušavao je smiriti situaciju, a do reda je došlo kada su se uključili i ostali. Do kraja je viđeno još malo prepucavanja, a kada se shvatilo da pitanja više nemaju nikakvog smisla, konferencija je završena, javlja Fightsite.