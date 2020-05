FURY OTPILIO MIOČIĆA I PROZVAO – HRGOVIĆA: Ponajbolji boksač svijeta uputio opasnu poruku – ‘Meni to ne treba…’

Govorilo se da bi slavni boksač mogao u ring s jednim od UFC-ovih predstavnika u nekakvom boksačkom supermeču, ali…

Ponajbolji boksač svijeta i aktualni prvak WBC organizacije, Tyson Fury, demantirao je napise da će se upustiti u MMA okršaj s ponajboljim teškašima današnjice Stipom Miočićem ili Francisom Ngannouom.

Govorilo se da bi slavni boksač mogao u ring s jednim od UFC-ovih predstavnika u nekakvom boksačkom supermeču koji je trebao generirati suludu zaradu, ali od toga neće biti ništa, iako su Miočić i Ngannou rekli da nemaju ništa protiv toga.

Spomenuo Hrgovića

U razgovor s jednim od najpoznatijih novinara u svijetu boksa, Kuganom Cassiusom, Fury je rekao da mu takav meč ne treba.

“Ne treba mi to, ni Miočić ni Ngannou ni Brock Lesnar. Nema potrebe za tim crossover borbama. To mogu jednom kada završim boksačku karijeru, ali sada to nema smisla. Odbio sam Danu Whitea jer ima nekoliko sjajnih boksača s kojima se moram obračunati. Sigurno se moram boriti s Wilderom, kao i Joshuom i Whyteom”, veli Fury.

Međutim, Fury je spomenuo i Filipa Hrgovića te mu na neki način poslao poruku. “Ima toliko mladih i uzbudljivih boraca koji tek dolaze. Svaki od njih bio bi izazov. Efe Ajagba je visok i snažan. Usyk i Chisora, i oni su u kombinacijama. Tu je i Filip Hrgović, on također izgleda sjajno”, smatra Fury.