Britanski boksači teške kategorije Tyson Fury i Anthony Joshua borit će se ovog ljeta ujedinjenje titula i naslov svjetskog prvaka. Pregovori za ovu borbu su bili su prilično dugotrajni i mučni, a glavnu riječ vodili su promotori Eddie Hearn i Frank Warren. Joshua i Fury potpisali su ugovor da će odraditi dvije borbe, a ukupna vrijednost tih mečeva trebala bi iznositi oko 200 milijuna funti odnosno oko 230 milijuna eura.

Prije nekoliko dana Hearn je otkrio u razgovoru za Sky Sports da će se borba održati 7. ili 14 kolovoza ove godine, a potvrdio je i lokaciju.

“Mislim da je loše čuvana tajna da će se ta borba odviti u Saudijskoj Arabiji. Nije mi problem dati vam tu informaciju, rekao je Hearn za Sky Sports. Sada je pak Fury otkrio nove detalje te je potvrdio kako će borba biti održana 14. kolovoza.

“massive announcement” FURY VS JOSHUA IS ON AUGUST 14 in The kingdom of Saudi Arabia. The worlds biggest sporting event all eyes on us. @SCEEKSA @gsaksa_en @trboxing @mtkglobal @frankwarren_tv @marbella @wowhydrate #LETTHEGAMESBEGIN #saudiarabia #TYSONOFARABIA pic.twitter.com/ZKIAXLictV

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) May 16, 2021