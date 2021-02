[FOTO] NAŠ NAJBOLJI MMA BORAC NAPADA SVE REDOM: Poznate hrvatske borce proglasio ‘debilima’ – ‘Pitam se je li ih sram što pričaju’

Soldićevi napadi po suborcima iz regije suzili su se, za sada, samo na Hrvatsku

Ponajbolji hrvatski MMA borac, prvak KSW-a u velter kategoriji, Roberto Soldić, već neko vrijeme napada sve redom putem svom Instagram profila. Borac rodom iz Viteza u BiH, koji se bori pod hrvatskom zastavom, nedavno je napao ponajboljeg slovenskog MMA borca i svog kolegu iz KSW-a, Uroša Jurišića, nakon što je ovaj imao fizički okršaj s ruskim borcem koji ga je netom prije porazio u kavezu.

Soldić mu je tada poručio da je “čoban” i da se “vrati čuvati ovce”.

“Gledam snimke i po svemu vidim da je kriv mali Slovenac koji je započeo naguravanje jer nije mogao primiti poraz, a njegov tim je jadan jer su tvrdili da su oni bili napadnuti. Uvijek sam se pitao što radi ovaj Slovenac u najboljoj EU organizaciji. Priča da nemam srce šampiona i da sam pobjegao kategoriju više od njega, a nijednu borbu nije imao protiv protivnika s pozitivnim skorom. Sve u svemu, on nije ta liga, što sam i prije govorio, i sramoti KSW. Vrati se čuvati ovce, čobane obični”, napisao je Soldić na Facebooku.

Prebacio se na Hrvate

No, Soldićevi napadi po suborcima iz regije suzili su se, za sada, samo na Hrvatsku. Naime, popularni “Robocop” okomio se na Jakoba Kosića i Đanija Barbira, dvojicu vrlo perspektivnih hrvatskih boraca koji se bore pod FNC-om, ali koji se svakako spremaju i za KSW. Barbira je napao jer je ovaj izjavio u Fightroomovu podcastu da smatra kako “može svladati sve u svojoj kategoriji u KSW-u”.

“Dođem na je*eni internet i vidim u porukama ove slike, intervjue i ostalo…Samo se pitam je li ih sramota sto pričaju”, napisao je Soldić.

Međutim tu se nije zaustavio. Nakon Barbira napao je i Jakoba Kosića, koji je nedavno u Podcast Inkubatoru izjavio da je sparirao sa Soldićem i da su bili ravnopravni.

“Dobro sam prolazio, nije me dominirao, bili smo tu negdje”, rekao je Kosić, a Soldić mu je na tu izjavu odgovorio, također putem Instagram-storyja, ovako: “A plakao si kako si umoran, trebao sam te ugasit, pričaš u podcastu drugo, a meni boli me ovo boli me ono”.

Nakon toga poslao je poruku, očito, obojici ovih boraca, koji su ga svojim izjavama, kako vidimo, podosta naljutili.

Zatim je uslijedila jedna još opakija poruka…

A nakon ove posljednje poruke odlučio je reagirati i Jakob Kosić. Kosić je putem svog Instagram-storyja objavio prepisku sa, kako nam izgleda, Soldićem u kojem ga je Kosić privatno prozvao i optužio za korištenje nedozvoljenih sredstava.