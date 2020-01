[FOTO] LEGENDARNA VOJNA PRIČA NEPREPOZNATLJIVOG CRO COPA: ‘Kako smo ostali živi i nismo izginuli, ja stvarno ne znam’

Netko je Cro Copu dao sliku iz vojnih dana i odmah se Mirko prisjetio anegdote

Najbolji hrvatski MMA borac i kickboksač svih vremena, Mirko Cro Cop Filipović, prepun je anegdota, šaljivih dogodovština i legendarnih priča, a sada je opet jednu, pomalo nesebično, odlučio podijeliti s obožavateljIma. Ovaj put iskopao je iz ropotarnice vlastite povijesti legendarnu priču i to iz vojske.

Netko je Cro Copu dao sliku iz vojnih dana i odmah se Mirko prisjetio anegdote. Ima tu svega, od Miška iz “Ko to tamo peva”, do curica koje vrište, šepavih mrava… Uglavno, priča ide ovako.

Legendarna priča

“Kada sam danas dobio sliku iz vojske prisjetio sam se nekih doživljaja koje ću cijeli život pamtiti. Na slici je zaokružen prijatelj Samson, odrastao selo do mene, zajedno u vojsku otišli. on je jedini imao auto od nas iz voda, ako se dobro sjećam. Uglavnom uvijek gužva kod njega za otići kući kad dobijemo slobodno. I … Jednom ja upadnem među četvoricu koje je povezao. Imao je nekog prastarog BMW-a, na svakom zavoju smo molili Boga da nas vlastiti kotač ne obiđe.

I pegla Samson tako jednom ravnom dionicom iz Požege prema Slavonskom Brodu između dva sela jedno 120 -130 i u jednom trenutku se pri toj brzini digne hauba ispred šofer šajbe… Na toj brzini – u sekundi zid pred našim očima. Samo haubu vidimo. Klinkice koje histerično vrište na koncertima svjetskih pop-rock zvijezda su šepavi mravi kako smo mi vrištali.

‘Ajd da je to autoput pa bi imali veće šanse nego na nekakvoj seoskoj cesti koja em je uska, em kanalčine sa svake strane… Tad mi je prvi put stao sat na ruci od straha! Kako smo mi stali, kako smo ostali živi, kako nismo sletili i izginuli… Ja stvarno ne znam. Kako je Samson uspio stati to ni Miško iz ‘Ko to tamo peva’ ne bi uspio.

Sjećam se samo da kad smo nekako stali uz tu cestu da sam ja nekako izašao van i da nisam htio dalje sa njima. I još jedan je ostao sa mnom. Kako smo dosli do kuća svojih ja stvarno više ne znam. Od šoka sam valjda amneziju dobio. Sjećam se samo da me pitao nakon par tjedana hoću opet sa njim kući. Kad ga nisam zadavio tad ni’ko nikad neće! Pozdrav vojničkom frendu Samsonu”, stoji u Mirkovoj objavi.

A priložio je i fotografiju na kojoj ćete ga jedva prepoznati.