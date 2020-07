[FOTO] DRAMATIČNE SCENE NA UFC-OVU SPEKTAKLU: U brutalnoj borbi za naslov opaki Brazilac gušio protivnika do nesvjesti

Figueiredo ga je završio gušenjem već u prvoj rundi i to je ujedno i najavio

Brazilski borac Deiveson Figueiredo novi je prvak UFC-ove muha-kategorije. Na spektakluarnoj priredbi na Abu Dhabijevom otoku Yasu, takozvanom Fight Islandu, Deivison je ponovio ono što je napravio u veljači, porazio je Amerikanca Josepha Benavideza, ali ovaj put na zaista brutalan način.

U veljači nije dobio pojas jer je za malo promašio vagu, ali je revanš brzo dogovoren i Brazilac je sjajno odradio posao, dok je Benavidez prošao puno gore nego u prvom meču.

Gušio ga do besvijesti

Figueiredo ga je završio gušenjem već u prvoj rundi i to je ujedno i najavio jer Benavideza nitko do sada još nije porazio na taj način. A Brazilac je to napravio uz dosta drame. Naime, prvo je uništavao Amerikanca pet minuta kako u “stand upu”, tako i na parteru, a onda ga je na kraju uspio uhvatiti u “rear-naked choke” i počeo ga gušiti.

Benavidez je tu napravio ogromnu pogrešku jer u bezizlaznoj situaciji nije odlučio tapkati. Pravila dozvoljavaju da se u tim situacijama protivnika, ako on ne tapka, guši dok sudac ne prekine meč, a Deivison je to i iskoristio. Benavidez je na kraju izgubio svijest, a sudac je prekinuo borbu. Ležao je Amerikanac na podu bez svijesti, sudac mu je prvi priskočio u pomoć, a zatim i njegov kut.