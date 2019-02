FILIPOVIĆ STAO NASUPROT NELSONA I ZAPRIJETIO MU: Mirko je pun samopouzdanja pred revanš koji čeka cijela Hrvatska

‘Devet pobjeda za redom? Izbjegao sam ozljede i trenirao kao nikad prije. Vjerujem da sam bolji no ikad’

Mirko Filipović u potpunosti je spreman za borbu protiv Roya Nelsona koja će se održati u noći sa subote na nedjelju u sklopu Bellatorovog eventa 216. Uz objavu fotografije sa suparnikom s kojim se u UFC-u borio 2011. i pritom izgubio, Cro Cop je na Facebooku objavio i video-intervju kojeg je odradio u najavi meča.

Nikad bolji

“Dobro se osjećam. Devet pobjeda za redom? Izbjegao sam ozljede i trenirao kao nikad prije. Vjerujem da sam bolji no ikad, imam 44-godine, ali u dobroj sam formi. Boljoj no što sam bio u najboljim godinama, a i iskusniji sam i opušteniji. Osjećam se dobro, a to je najvažnije”, kazao je pa odgovorio na upit o publici.

“Ne znam kako će publika reagirati, ali uvijek sam imao njenu naklonost.”

Nije se dao Filipović nagovoriti da se pozicionira među borce koji se natječu unutar Bellatora.

“Ne znam na koju bih se poziciju svrstao u ovoj kategoriji Ballatorovih boraca. Idem borbu po borbu”, odgovorio je Filipović svjestan da je jedna ozljeda, a spomenuo je baš onu koju je imao prije odgođene borbe protiv Nelsona, mijenja kompletnu sliku.

Došao po pobjedu

Nije mogao izbjeći Mirko niti pitanje o Fjodoru Jemeljanenku, no otklonio je tu borbu riječima:

“Drag mi je, ali mislim da je on gotov.”

Zadnje pitanje odnosilo se na procjenu svojih šansi u ogledu protiv Nelsona.

“Došao sam ovdje pobijediti”, odgovorio je Filipović.