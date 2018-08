FILIP HRGOVIĆ BRANI THOMPSONA: ‘Razglas su mu ugasili unutarnji neprijatelji, ja bih nekoga nokautirao’

Hrvatski boksač istaknuo je da u Hrvatskoj postoje unutarnji neprijatelji koji ne miruju

Naš najbolji boksač Filip Hrgović (26) već je neko vrijeme u Miamiju. Stanuje u unajmljenom apartmanu i vježba u klubu koji trenerski vodi proslavljeni kubanski stručnjak Pedro Diaz. No Hrga baš i nije oduševljen Miamijem koliko bi to čovjek očekivao jer riječ je ipak o spektakularnom gradu u turističkom smislu, piše Večernji list.

“Ja vam baš i nisam za neki turizam. Uostalom, ovdje je prevruće, po danu se ne može hodati po vani. Moraš stalno tražiti prostore koji su klimatizirani.”, rekao je Hrgović na početku.

Plaže na Floridi

“Bio sam na Miami Beachu, a otići ću se okupati i na neku drugu. No nisam vam ja od velikog kupanja, a i nisu to meni privlačne plaže. Ne sviđa mi se taj tip obale. Na kilometre pijeska, bez stijena, šuma, hladovine… Razvikano je to, a ja bih rekao i precijenjeno. Meni se puno više sviđa naša obala.”

Pratio je Vatrene

“Gledao sam to preko nekog programa na španjolskom jeziku, a finale s Francuzima gledao sam u društvu dvojice Francuza. Sa mnom su bili partner mog menadžera Karima Bouzidija i službeni fotograf. Tekma je bila strašna, a mi smo bili “cool” navijači. No ovo je prvi put da sam ja doživio neke emocije vezane uz nogomet. Ja ga baš i ne pratim, no ovo što su naši dečki učinili, svaka im čast.”, istaknuo je Hrgović.

Gledao je i doček

“Gledao sam i to je bilo fenomenalno. Jedino sport može napraviti takav šou u Lijepoj Našoj. Ima još nade za Hrvatsku, nisu nam sve lađe potonule. Unutarnji neprijatelji ne miruju, no ovo nam pokazuje da ima nade.”, poručio je Hrgović.

Želi li to i za sebe

“Ovo budi apetite svakome tko god to vidi. Na to ne možete biti ravnodušni. Svima nama sportašima takvo što je san pa tako i to zamišljam. Vjerojatno nikad nitko neće ponoviti ovo što je potaknuo nogomet jer taj sport ipak ima poseban status, no ovakvo što bi svatko od nas sportaša htio jednom u karijeri doživjeti.

Što ne želi?

“Kad bi mi ugasili razglas kao što su Thompsonu, ja bih nekoga nokautirao. To je taj unutarnji neprijatelj o kojem pričam, to su ljudi koji ne žele da Hrvatska diše punim plućima.”, posebno je naglasio naš boksač.

Vezan uz Thompsona

“Moja je velika želja da mi Thompson u Areni prije ulaska u ring zapjeva svoju pjesmu uživo. Već smo se čuli zbog toga i dogovorili da se čujemo kada se vratim iz Miamija.” rekao je i zaključio priču o Thompsonu i Vatrenima.