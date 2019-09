ŽELJKO MAVROVIĆ ZA NET.HR

‘Smatram to suludom idejom jer je Filip Hrgović nekoliko puta bio prvakom Hrvatske, bio je i prvak Europe, a na posljednjim OI uzeo je broncu’

Najbolji hrvatski profesionalni boksač Filip Hrgović ima dva sna. Prvi je da se okiti toliko željenim teškaškim pojasom prvaka svijeta. Drugi je onaj da se popne na najviše postolje na Olimpijskim igrama. Prije tri godine na OI u Rio de Janeiru stao je na postolje, ono najniže, treće po redu. Stavio je brončanu medalju oko vrata…

Ima olimpijsku broncu ali želi – zlato!

Iako je i to uspjeh, Hrga i nije bio baš previše sretan. Njegova prvotna ideja i želja i dalje su ostali nepromijenjeni. Nakon odlaska u profesionalce nastavio je javno pričati kako želi nastupiti na OI u Tokiju i okititi se toliko željenim zlatom. Neovisno o profesionalnoj karijeri u koju je ušao prije točno dvije godine. U konačnici, to mu omogućuju i pravila po kojima sada na Olimpijskim igrama mogu boksati i profesionalci…

‘Ja već tri godine govorim da želim nastupiti na OI, želim osvojiti zlato, a to je u interesu hrvatskog sporta i Hrvatske’

“Ja već tri godine govorim da želim nastupiti na OI, želim osvojiti zlato, a to je u interesu hrvatskog sporta i Hrvatske. Međutim, trener koji me sprema nije u sustavu financiranja HOO-a. Ne radi se o novcu, podcijenjen je moj i rad mog tima. Odlaskom na OI odričem se puno toga. Svega se odričem da bi napravio nešto veliko za Hrvatsku i hrvatski sport i mislim da to moraju cijeniti”, kazao je Filip Hrgović prilikom gostovanja na RTL televiziji nakon povratka iz Meksika i slavlja nad Marijom Heredijom.

Rastao se od trenera u amaterskim danima Leonarda Pijetraja

Hrgović se prije nekih dvije godine rastao od trenera u amaterskim danima, poznatog Leonarda Pijetraja. Nisu se rastali baš u dobrim odnosima, bilo je tu repova. No, Pijetraj je danas hrvatski izbornik koji je nedavno u intervjuu za Večernji list izjavio kako će Filip biti u prilici boriti se za Olimpijske igre u Tokiju samo “ako dođe na Prvenstvo Hrvatske, ako bude dolazio na izborne sparinge i išao na međunarodne turnire”… Točnije, ovako je to Leonard rekao:

“Ako dođe na PH, ako bude dolazio na izborne sparinge i išao na međunarodne turnire, onda je to realno. Bez toga na kvalifikacijski turnir neće moći. Bilo bi drsko poslati ga izravno. Osim toga, on na osnovi nastupa u Tokiju ne može dobiti za svoju profesionalnu karijeru ništa što već nema, a vrlo perspektivni dečki poput Miluna i Pratljačića mogu dobiti jako puno. Kao što rekoh, ako ih Hrgović pobijedi na kontrolnim turnirima ili sparinzima, onda neka on ide”, izjavio je Leonard Pijetraj za spomenuti dnevni hrvatski list.

Očekuju se prijepori, iako je stav Hrvatskog boksačkog saveza jasan

Očekuju se prijepori, iako je stav Hrvatskog boksačkog saveza jasan i on pogoduje Hrgoviću i, usudili bi smo se reći zdravom razumu, normalnom razmišljanju. Naime, doista se suludo čini da bi Filip Hrgović trebao dolaziti na državno prvenstvo ili neke sparinge u Hrvatsku kako bi dokazao da vrijedi povjerenja za nastup na Olimpijskim igrama jer se radi o profesionalnom boksaču, trenutno 13. teškašu svijeta prema BoxRecu s profesionalnim skorom od 9-0., a prema nekim renkinzima je u TOP 10 boksača svijeta…

Uz spomenuto, radi se o boksaču koji boksa na najvećim priredbama svijeta i koji ovog trenutka ima jednu od najjačih boksačkih ekipa oko sebe. Trenira ga ugledni Kubanac Pedro Diaz, a pod svoje su ga uzeli Team Sauerland i Matchroom Boxing koju vodi najpoznatiji boksački promotor današnjice Eddie Hearn, čovjek koji vrlo uspješno brine o nastupima i imidžu svjetskog teškaškog prvaka Anthonyja Joshue, Oleksandra Usika i niza drugih vrsnih teškaša kao što su Povetkin, Whyte, Parker, Chisora, Hunter. Uz spomenuto, uz njega je i Hasan Yousef, talentirani boksački trener koji boks ima u malom prstu i živi ga od 0-24…

‘Ako želi boksati za Hrvatsku na OI svi mi koji radimo u boksu bi se morali izdići iznad osobnih interesa’

“Ja sam kroz pisane medije već rekao nešto o tome i smatram to suludom idejom jer je Filip Hrgović nekoliko puta bio prvakom Hrvatske, bio je i prvak Europe, a na posljednjim OI uzeo je broncu. Danas je među deset najboljih profesionalnih teškaša svijeta. Znači, što se tiče rezultata apsolutno ima deseterostrostruko veće, moćnije i priznatije titule ovog trenutka, kao i priznanja boksačkog svijeta. Uz spomenuto, Olimpijski savez je uložio u ove tri godine, znači nakon OI u Riju, ogroman novac u pripreme i razvoj Filipa Hrgovića. Hrga već nekoliko godina izražava tu želju da nastupi za Hrvatsku na OI.

Ako ima tu želju, ako želi boksati za Hrvatsku na OI, svi mi koji radimo u boksu bi morali izdići iznad nekakvih naših osobnih interesa i dopustiti i Filipu da boksa i hrvatskoj naciji, našim ljudima, da se vesele njegovim rezultatima”, kazao nam je proslavljeni bivši boksač i direktor hrvatske boksačke vrste Željko Mavrović i dodao:

‘Ono što je Vladimir Kličko želio, Filip ima priliku učiniti’

“Izbornik hrvatske boksačke reprezentacije ima priliku predložiti boksače za određenu smotru, pa i onda i za olimpijski turnir. No, on nije taj koji potvrđuje, postoji izvršni odbor i predsjednik HBS-a koji će njegov prijedlog prihvatiti ili ne. Ja sam siguran da Bono Bošnjak koji je predsjednik HBS-a ne bi prihvatio jednu takvu manipulaciju i jedno takvo izvrtavanje činjenica i vođenje vode na svoj mlin.

Leonard Pijetraj je dobar trener, ima sjajne boksače i Milun je odličan boksač ali u ovom trenutku neusporedivo ispod svojom klasom, statusom i kvalitetom u odnosu na Filipa Hrgovića koji je ipak bolji i priznatiji boksač. Svi moramo sjesti dobro na svoju stolicu, ohladiti glave i naći rješenje kako se izdići iznad ovog. Filipa svi trebamo poduprijeti u njegovoj želji.

Ono što je Vladimir Kličko želio, Filip ima priliku učiniti. Kad bi to učinio, bio bi prvi i povijesni teškaš koji je prije nego što je osvojio naslov svjetskog prvaka u profi boksu, a već ušao u TOP 10, osvojio i olimpijsko zlato i time bi dobili jednu čudesnu boksačku priču. Sve TV kuće, sve boksačke nacije ovog planeta bile bi oko njega, htjele bi ga vidjeti, dale bi mu priliku… On bi na taj način i sebi i naciji koju predstavlja donio najviše što je moguće. Takvu priliku Filipu Hrgoviću nema pravo nitko oduzeti, pa ni HBS, a onda niti pojedinci koji unutar njega rade”, zaključio je Željko Mavrović.

Bono Bošnjak: ‘Ništa tu nije sporno, ja kao sportaš i bivši boksač sam zato da se najboljima da prilika’

Nismo htjeli nastavno na ovu priču kontaktirati izbornika Leonarda Pijetraja jer se nalazi u dalekom Jekaterinburgu na SP-u u amaterskom boksu na kojem će nastupiti i šestorica hrvatskih boksača, čisto da ga ne uznemiravamo. No, nazvali smo predsjednika HBS-a Bonu Bošnjaka koji s e također nalazi u Rusiji na poprištu boksačkog amaterskog spektakla. Kratko nam je Bošnjak kazao:

“Kad dođemo iz Rusije, evo za nekih 5-6 dana imat ćemo pressicu pa ćemo iznijeti sve na njoj. Ništa tu nije sporno, ja kao sportaš i bivši boksač sam zato da se najboljima da prilika. I to je to”.