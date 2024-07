Vojo Katanović (22) dio je teama Srbije u novom reality showu Fight of Nations™ - Put do pobjede, koji započinje s emitiranjem 27. srpnja na platformi Voyo.

Reality show 'Fight of Nations™: Put do pobjede' od 27. srpnja gledajte na platformi Voyo.

Radi se o jedinstvenom konceptu reality showa koji za temu ima slobodnu borbu, odnosno borce koji žele ostvariti svoje sportske snove.

Reality show Fight of Nations™ - Put do pobjede prati 8 mladih boraca podijeljenih u timove Hrvatska i Srbija.

Svaki tim ima 4 borca, a Fight of Nations™ - Put do pobjede donosi život mladih boraca izvan dvorane, njihov put do uspjeha.

Team Hrvatska vodi trener Filip Pejić Nitro, a team Srbija trenira Vaso Bakočević. Veliko finale emisije na rasporedu je 7. rujna u Puli na FNC 19 eventu, kad će se u najelitnijem MMA kavezu u jugoističnoj Europi po MMA pravilima obračunati spomenuti treneri jedan protiv drugog, kao i dva najbolja člana timova Hrvatske i Srbije.

Vojo Katanović dolazi iz Zvornika u Bosni i Hercegovini, priprema se i trenira u Novom Sadu, iako dio priprema odradi i u Zvorniku. Ovako na prvu pun je duha i posjeduje onaj bošnjački šarm, otvorenost i humor...

"Nadam se da sam bar malo sebe unio u kuću", kazat će Vojo Katanović. Ispričao nam je i on svoju priču.

"Meni je u vili u Fight of Nations™ - Put do pobjede bilo odlično, generalno mi je sve bilo odlično. Ja sam vam vrlo prilagodljiv tip. Vrhunski sve, TOP. Ja sam se možda i najbolje provodio. Svima je bilo, ono, ne odgovara im ovo, ono, što ti ima ne odgovarati. Ustaneš, odeš malo snimaš, malo ležiš, gledaš TV, treniraš, uživaš u slobodnoj borbi, više nego korektno stanje. Uživao sam i ja u biftecima, u svemu što se nudilo. Izazovi mi nisu predstavljali pritisak i probleme, iako nije bilo med i mlijeko, da se razumijemo", govori za Net.hr Vojo Katanović.

"Uživao sam u Fight of Nations™ - Put do pobjede u svakom trenutku. Zadovoljan sam i svojom izvedbom, generalno. Mislim da sam dobro to obavio. Sa svim sudionicima sam dobar. Svidio mi se u reality showu karting, to mi je bilo zanimljivo, a veslanje sa Sinkovićima je bio smijeh i ajme majko mila. Nismo mi u Srbiji, u našem timu, bili svjesni njihove sportske veličine dok se nismo pobliže upoznali s kim ćemo veslati, brukat se. Veslanje u obliku naše izvedbe nam nije dobro palo", prasnuo je u smijeh otvoreni Vojo Katanović.

"Nismo znali tko su braća Sinković, koliko su oni uspješni u svom sportu, jer ne pratimo veslanje, ali smo se upoznali prije snimanja. Malo smo čitali, guglali na internetu o njima. Prilično impresivno", rekao je Vojo Katanović.

Sinkovići su dosanjali svoje sportske snove i postali kraljevi veslanja, upisavši se u povijest, ne samo hrvatskog veslanja i sporta, nego općenito sporta kao takvog. Dominacija kakvu bi svaki borac htio imati tijekom svoje karijere.

Sportska izvrnost i uspješnost najvišeg razreda. U rangu jednog Nikole Jokića, Novaka Đokovića, Luke Modrića, Sandre Elkasević ex Perković u najboljim danima, Luke Dončića...

"Gledajte, sve su to sportske veličine koje su najbolje u svom sportu, na vrhu, a mi smo još mladi i takva razina, jedna vrhunska razina, najviši mogući nivo, je jako daleko svima nama. Mi još imamo jako puno truda, zalaganja i odricanja, da bi došli do takvih veličina".

Veslanje sa Sinkovićima je bio šou...

"Kad smo veslali nismo se mogli uskladiti jer nemamo iskustva s tim sportom i to je bilo malo se uskladimo i počnemo se udarati u pokretima. Malo smo 'plivali'. Jedan uhvati, drugi ne i ludnica. Da sad ne otkrivam, vidjet ćete sve na platformi Voyo od 27. srpnja. Ima sedam epizoda i u svima smo dali sve od sebe, što je i poanta sporta i ovog reality showa."

Htio bi u budućnosti otvoriti MMA klub u Zvorniku, jer je taj BiH grad tanak po pitanju mogućnosti bavljenja slobodnom borbom u rekreativnom, ali i amaterskom, te profi smislu.

"Ma da stavim tri puta tjedno po sat i pol u odnosu na tri puta tjedno po sat vremena kickboxinga ili juda u gradu Zvorniku, opet mislim da bi mogao napraviti pomak i da bi to bila dobar stvar za slobodnu borbu u mojem gradu", završio je Vojo Katanović.

