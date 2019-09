FANTASTIČNA UFC-OVA PRIREDBA U VANCOUVERU: Brutalno nokautirao suparnika 42 sekunde prije kraja prve runde

UFC Fight Night 158 opravdao očekivanja fanova slobodne borbe

Justin Gaethje pobjednik je glavne borbe UFC Fight Nighta 158 održanog u Vancouveru proteklog vikenda. Do pobjede je ovaj američki borac došao u lakoj diviziji savladavši Donalda Cerronea tehničkim nokautom u prvoj rundi. Program je ukupno ponudio nekoliko fantastičnih borbi poput one u kojoj je Glover Teixeira podijeljenom odlukom savladao Nikitu Krylova ili one u kojoj je Tristan Connely bio bolji od Michela Pereire, prenosi poznati borilački site Bloody Elbow.

Justin Gaethje with the beautiful knockout over Donald Cerrone in the first round.#UFCVancouver pic.twitter.com/aZE8lZzhCg — WhatsUpMMA (@WhatsUp_MMA) September 16, 2019

UFC Fight Night 158 Results: Glover Teixeira Defeats Nikita Krylov In A Close Fight! (Highlights) – Mixed Martial Arts News – https://t.co/P6dlsix6Fk pic.twitter.com/2VjFNQhtlL — Boxing News Now (@Boxing_NewsNow) September 15, 2019

Fanovi ostali pomalo razočarani zbog duljine borbe, ne i viđenog

Što se tiče glavne borbe programa, fanovi su ostali pomalo razočarani zbog duljine borbe, ne i viđenog, ne i željom oba borca u njoj je su oboje od početka krenuli agresivno. Od prve sekunde ovaj dvojac tražio je akciju i prekid u elitnom Octagonu, no uz napomenu kako kod niti jednog ipak nije bilo nepotrebnog srljanja… No, sredinom runde Gaethje je krenuo prema naprijed i to mu se pokazalo dobrim potezom…

Cerroneu se to nije svidjelo pa je i on krenuo u napad, držeći se one kako je napad najbolja obrana. No, to mu se obilo od glavu. Napao ga je, kako javlja Bloody Elbow, lijevom rukom nakon čega je Gaethje fantastično eskivirao u stranu, a onda uzvratio desnim krošeom. Automatsko je uzdrmao suparnika koji se pokušavao izvuči kroz klinč, no tu je uslijedio nekoliko aperkata i novi desni kroše nakon kojeg je Cerrone pao na koljenima i tu je meč praktički bio gotovo…

‘Gaethje je sad na tri pobjede u nizu’

“Predstavljeni okršaj UFC-a u Vancouveru upravo je završio pobjedom za borca koji je 5. u poretku Justina Gaethje nad borcem koji je 4. u poretku Donaldom Cerroneom i to u 1. rundi. Gaethje je sad na tri pobjede u nizu, nakon što je sve svoje suparnike u tim mečevima nokautirao. Iskoristivši intervju nakon borbe, Gaethje je proglasio pobjednika borbe za naslov između Khabiba Nurmagomedova i Tonyja Fergusona.

‘Morao je uputiti još par udaraca da bi završio meč’

U ovoj borbi je Gaethje odmah napao suparnika svojim ‘patentiranim’ udarcima nogom. Kauboj je pristao na početno ispipavanje strana, ali nekoliko Gaethje-ovih ‘overhands-a’ prošlo je kroz njegov blok. Kauboj je sletio s nekoliko čvrstih ravnih udaraca, ali Gaethjeve kontre i dalje su dolazile. Gaethje je izgledao bolje i suparnika doveo u bezizlaznu, ali morao je uputiti još par udaraca da bi završio meč”, stoji u tekstu Bloody Elbow.

Gaethje je već tu od suca, kad ga je imao u nokdaunu, tražio prekid borbe, budući da nije htio više udarati Cerronea, no ipak je morao to napraviti još nekoliko puta prije nego je došao do službenog prekida 42 sekunde prije kraja runde. Vrijedi spomenuti kako je za Justina to bila treća pobjeda nokautom u nizu i s pravom može gledati prema borbi za titulu.