Nikad nije bilo dobro kad se sprdate, pričate gluposti Mikeu Tysonu bez pokriće i evo jedan dokaz tome. Naime, na Facebook stranici Jorge Gamebred Masvidal osvanuo je video koji zorno prikazuje situaciju kad je trash talk upućen Iron Mikeu krenuo u krivom smjeru za Petera McNeeleyja.

Tyson imao svoju prvu borbu nakon što je 4 godine izbivao iz ringa

U kolovozu 1995. Tyson je imao svoju prvu borbu nakon što je 4 godine izbivao iz ringa jer je služio zatvorsku kaznu zbog silovanja Desiree Washington. Borba između Tysona i McNeeleyja bila je održana u MGM Grand Areni u Las Vegasu 19. kolovoza spomenute godine.

Uoči meča na konferenciji za medije Peter McNeeley se sprdao s Tysonom. Pa je izrecitirao pjesmicu o tome kako će isprašiti Tysonu tur i da svi uzmu pretplatu da gledaju kako će razvaliti Iron Mikea.

Čitavo vrijeme u izjavama jednosmjerno je govorio i slao poruku kako će ga pobijediti. Tyson mu je to zapamtio. Borba potrajala samo 89 sekundi i Tyson je pobijedio tehničkim nokautom.

Nije imao šanse protiv Iron Mikea

Doduše, Peter McNeeley je krenuo o prve sekunde agresivno, bacivši se na glavu, no Tyson je sve eskivirao i plasirao udarac koji je McNeeleyja poslao na tlo, a nakon što je sudac Mills Lane dopustio nastavak borbe brojavši mu do osam, nekih 20 sekundi poslije Tyson je ponovno svog suparnika poslao na tlo. Njegov manager Vinnie Vecchione ušao je u ring kako bi spriječio krvoproliće. Pogledajte kako je to izgledalo.