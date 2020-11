ETO KAKAV JE BABIĆ ZAPRAVO BOKSAČ: Bivši svjetski prvak iznenadio komentarima o Savageu – ‘Moguće da će imati problema”

Hrvatski boksač Alen Babić u subotu navečer nokautirao je Tom Littlea na priredbi u Londonu i upisao je šestu uzastopnu pobjedu u šest profesionalnih mečeva. Babić je meč odradio u potpunosti u svom stilu, divljački je tukao Britanca od prve runde, a u trećoj ga je dva puta rušio s tim da se Little drugi put nije digao.

Babićeva borba opet je odjeknula glasno u svijetu boksa posebice zbog njegova specifičnog pomalo arhaičnog stila boksa, a popularni “Savage” svidio se i bivšem svjetskom prvaku Tonyju Bellewu.

“Babić je nezaustavljiv, nije stao od početka do kraja. Ne možeš takav tempo držati 12 rundi s ovom kilažom, ali znate što ću vam reći, užitak ga je gledati. Pratite njegovu karijeru jer će biti briljantna i uzbudljiva”, poručio je to Bellew putem Twittera.

Thank you my friend. One of my idols who is also my fan. What more could I ask for. 🖤 https://t.co/gGCGfeH4lk

— Alen the Savage Babic (@AlenBabic11) November 22, 2020