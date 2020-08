Ruski boksaš Alexander Povetkin šokirao je Britanca Dilliana Whytea u borbi za privremeni WBC pojas te je došao do pozicije obaveznog izazivača WBC prvaku. To je trenutno Tyson Fury kojeg vjerojatno čeka treći meč protiv Deontaya Wildera.

Povetkin je iznenadio cijeli svijet s obzirom na to koliko je Whyte izgledao impresivno u prve četiri runde. U četvrtoj je dva puta rušio Povetkina, ali je onda u petoj Rus uzvratio i nokautirao Britanca. Nokaut pogledajte OVDJE.

VELIKA POBJEDA HRVATSKOG ‘DIVLJAKA’: Babić uništio Amerikanca u meču karijere, sve je bilo gotovo već u drugoj rundi

Iste je večeri u uvodnoj borbi hrvatski boksač Alen Babić stigao do četvrte pobjede u profesionalnoj karijeri nakon što je na boksačkom spektaklu u Brentwoodu u drugoj rundi nokautirao Amerikanca Shawndella Wintersa.

BABIĆ NOKAUTIRAO AMERIKANCA PA ŽESTOKO PROZVAO FILIPA HRGOVIĆA: El Animal će podivljati kad čuje što je rekao o njemu

Bili su to potezi koji su obilježili borilačku večer u Engleskoj, Babić se jako svidio tamošnjim medijima i publici na društvenim mrežama. Novinar ESBR Boxinga Alan Drewett Jr. otišao je korak dalje i poslao svojevrsno upozorenje za Povetkina.

Napisao je na svoj Twitter da je čuo da ga je Babić nakon borbe tražio po kampu za borce.

Rumour has it Alen Babic is searching through Fight Camp looking to hunt down Povetkin!

— Alan Drewett Jnr (@alandrewettjnr) August 22, 2020