[VIDEO] PRIJE 15 GODINA DOGODILA SE NAJVAŽNIJA BORBA U UFC POVIJESTI: Elitna organizacija spašena je propasti ‘makljažom svih makljaža’

Danas je 15. godišnjica trenutka kad se UFC doslovno spasio propasti ili barem promjene koncepcije koja bi došla s novim vlasnicima i kad je krenuo prema onome što je postao danas. Borilački portal Fight site donosi veliku priču o tome, između ostalog i kako se dogodila “jedna od najboljih i svakako najvažnija borba u povijesti UFC-a”…

“Točno 9. travnja 2005. godine UFC je spašen od propasti prema kojoj je u to vrijeme krenuo. Borilačka promocija imala je vjerne fanove, sjajne borce i puno akcije, no nisu uspijevali proširiti polje interesa i probiti se na ‘mainstream’ scenu. Sve do projekta imena The Ultimate Fighter i njegove priredbe koju je obilježila finalna borba poluteške kategorije između Forresta Griffina i Stephana Bonnara“, piše Fight site.

Nakon snimanja emisije u jesen 2014., emitiranje je krenulo u siječnju 2015. godine i gledanost je bila iznenađujuće dobra. Finalna priredba održana je 9. travnja uživo na Spike televiziji, kao prva UFC-ova priredba koja se emitirala na nekom javno dostupnom TV kanalu, a da nije riječ o PPV usluzi.

Na kraju je publika dobila finalnu emisiju koji se održavala u maloj Cox Pavillion dvorani u Las Vegasu. Sanchez je u prvoj rundi nokautirao Floriana postavši službeno prvi “Ultimate Fighter”, a onda su u kavez ušli borci koji su trebali ponuditi duel udarača Griffina protiv parteraša Bonnara, za kojeg se vjerovalo da će samo tražiti priliku odvesti borbu na pod. No, to se nije dogodilo…

“Umjesto toga, dogodile su se tri runde od po pet minuta otvorene borbe na nogama. Gledanost je pri početku borbe već bila vrlo dobra, no do kraja iste je dvostruko porasla. Dakle, lako je zaključiti kako su ljudi telefonski zvali svoje prijatelje i govorili im da prebace na Spike TV jer se upravo događa nešto ludo. Čak je i repriza idućeg dana, koja prvobitno nije bila planirana nego je naknadno uvrštena u TV raspored, postigla nevjerojatne brojke. Griffin je odnio pobjedu sudačkom odlukom, ali Dana White je ugovor, i sve što je trebalo doći s njim, udijelio obojici”, stoji u tekstu Fight Sitea.

The Ultimate Fighter – platforma za stvaranje novih boraca

Broj UFC fanova ovom se borbom povećao i rezultati su se vidjeli već na idućim PPV priredbama, a The Ultimate Fighter postao je platforma za stvaranje novih boraca, popularna na svim komunikacijskim razinama, i jako plodna…

Emitirano je preko 30 sezona, a samo neki od boraca koji su do UFC-a došli putem showa su Rashad Evans, Michael Bisping, Nate Diaz, Roy Nelson, Tony Ferguson, Kelvin Gastelum, Robert Whittaker, Ryan Bader, Michael Johnson, T.J. Dillashaw, Michael Chiesa, Al Iaquinta, Uriah Hall, John Dodson, Santiago Ponzinibbio, Yair Rodriguez, Corey Anderson i mnogi drugi.