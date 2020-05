‘Ušao bih ponovno u ring, ali samo s dinosaurima, starim boksačima, šampionima’

Net.hr je došao do snimke jednog od posljednjih treninga proslavljenog bivšeg profesionalnog boksača Željka Mavrovića (51) s Vladom Božićem, svojim trenerom i jednim od najvećih boksačkih stručnjaka u Hrvatskoj.

‘Ušao bi ponovno u ring’

Željko ne skriva i otvoreno govori kako bi ušao u ring s bilo kojim od “dinosaura” iz plejade Mike Tyson, Evander Holyfield, Lennox Lewis, Shanon Briggs, o kome god da se radilo od veterana. Bez obzira bilo riječi o revijalnoj borbi ili jakom sparingu iza zatvorenih vrata.

Tyson se vraća u ring u revijalnoj borbi protiv aktualnog svjetskog prvaka prema WBC verziji Tysona Furyja, kako to pišu britanski mediji. Željko Mavrović stoga prati posljednja događanja u svijetu boksa oko starih boksačkih lavova, naporno trenira i pomalo zaziva priliku:

“Ušao bih ponovno u ring, ali samo s dinosaurima, starim boksačima, šampionima. Drugo bi bilo smiješno i neozbiljno”, poručio nam je Željko Mavrović kasno sinoć, dok nam je još ranije rekao:

“Mislim da bi se dobro potukli”.

‘Vjerujem da bi te dečke danas lijepo istukao u ringu’

“Tu je uz Tysona i Holyfielda i jedan Shanon Briggs koji je, kao i spomenuti, još uvijek negdje oko ringa. Lennox Lewis je isto lako povodljiv za ući u ring. Sve vam je to jedna generacija koja je negdje, ili mrvicu starija ili u mojim godinama. Kako sam u treningu i dvorani, i u relativno dobroj formi za svoje godine, ja vjerujem da bi te dečke danas lijepo istukao u ringu. Gledajte, čak i da nema tih velikih novaca o kojima se priča, i ja i ti dečki, mi smo takvi boksači, borci, da se nađemo u dvorani mi bi smo ozbiljno odsparirali. Bez publike, onako za svoju dušu”, kazao nam je Mavrović.

Na kraju je dodao:

“Da vidite što ja radim na treninzima, Tyson bi vam izgledao kao šepavi mrav”.

Vlado Božić: ‘Ima volju za ući u ring’

“Nikad ne znate. Ja sam njemu uvijek podrška. Uvijek ću biti uz njega. Ako bi to on htio, ja ću biti uz njega. Bit će mi izuzetna čast i jako drago. Koliko sam ja razgovarao s njim, on ima želju i volju ući u ring i odraditi borbu, a sad je potrebna i ona druga strana, da pokaže neki interes. I onda će se sigurno nešto dogoditi”, kazao je Vlado Božić.