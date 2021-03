Razgovarali smo EKSKLUZIVNO s Robertom Soldićem (18-3)

Hrabri dubrovački MMA borac Antun Račić protekle je subote izgubio KSW pojas bantam kategorije, Sebastian Przybysz ga je pobijedio jednoglasnom odlukom nakon akcijom i uzbuđenjima pretrpanih pet rundi borbe KSW 59 priredbe.

Both men are dropped! Both survive! We are in the championship rounds!! #KSW59 @AntunRacic and @przybyszmma are in a war!! pic.twitter.com/Pc9bf798HA — KSW (@KSW_MMA) March 20, 2021

That fight was so good, the KSW has decided to award it with a double FOTN bonus!! #KSW59 🇵🇱 @przybyszmma vs. 🇭🇷 @AntunRacic pic.twitter.com/NoejjTSRal — KSW (@KSW_MMA) March 22, 2021

Kao podrška Račiću u Lodzu je bio i najbolji hrvatski MMA borac, 26-godišnji Roberto Robocop Soldić, s kojim smo putem google meeta napravili ekskluzivni intervju putem. Razgovarali smo o svemu i svačemu više od 50 minuta…

“Znaš kako je, najbolje kad dođe netko novi satrat ga prvo i onda mu reći dobro došao, što ima, hoćeš kavu, hoćeš sok”, rekao nam je u svom stilu osebujni Roberto Soldić koji je baš prava faca, svoj je, kod njega očito niti malo nema glume…

Radi sa Gegardom Mousasijem

“Došao sam u Poljsku dati podršku svom timskom kolegi Antunu Račiću. Što se tiče mene, ja treniram, držim se, to je moj livestyle. Sad sam na 92-93 kg. Na 84 kad se borim je ok a kad sam na 77 moram spustiti na 84 i čuvati skroz, onda kad dođe zadnjih dva tjedna skinem na 77. Teško je uvijek, bit će teško i sad… 70% toga moram izbaciti iz prehrane, ono što baš volim to moram izbaciti. Loša je situacija u Njemačkoj što se tiče treninga i korone ali borim se, treniram u Düsseldorf, malo je situacija zbog korone loša, sve je zatvoreno. Snalazimo se, udaram vani fokusere, treniram snagu i kondiciju, napravio sam si svoj mali podrum, gym, svoju malu dvoranu… Idem kod Gegarda Mousasija iz Bellatora, bio je Bellator šampion, Strike Force šampion… S njim sad radim. Išao sam i prije u Nizozemsku ali sad redovno zato što je Nizozemska otvorena, tamo se može raditi, može se trenirati… Ima veliku svoju privatnu dvoranu, to je njegovo privatno vlasništvo, ne može mu to nitko zabraniti. Tu se skupi možda sedam-osam jakih ljudi i treniramo, nema problema s policijom, ništa. Jedino što moram putovati dva i pol sata tamo i nazad. Ulažem u sebe, to volim raditi, volim se tući, volim trenirati, i ovdje smo sad trenirali. Sve mi nedostaje, pripreme, taj filing, osjećaj“, kazao nam je u uvodu razgovora Roberto Soldić.

‘Borbe, treninzi, MMA je moj život’

Govorio je i kako je totalno posvećen borbama i treninzima, kako je to njego život, posao, opsesija…

“Izgubio ja ili pobijedio, a realno svaki borac kad – tad izgubi, ja ću opet sutra ujutro na posao, na trening. To je moj život. Isto kad i osvojim, pobjedim. Znači, svejedno, kako god borba završila, ja u ponedjeljak ujutro moram doći na trening. Svako je izgubio, ja ne znam evo i taj McGregor je dobio nokaut, Jedino Habib i Jon Jones nisu. Meni su borbe život, pobijedio, izgubio, to je bit sporta. U MMA su ljudi glavni pobjeda, ja kad dobijem jače ime imam motivaciju za pobjedu. Znam da ima i onih koji me hoće povrijediti. I dalje sam gladan, treninga, borbi, a onaj tko je gladan je i opasan”.

O Nurmagomedovu

Habib Nurmagomedov oprostio se od slobodne borbe i UFC-a kao neporaženi sa skorom 29-0. Sigurno jedan od najvećih ikad, po mnogima najdominantniji borac svih vremena u UFC-u…

“Svaki ima svoje mišljenje, ja kažem da je dobro napravio, sve pobijedio, nije izgubio nikad, niti se našao u nekoj kriznoj situaciji da će izgubiti. Što se tiče legende, ne bih baš rekao, jedan je Jon Jones. Može se kazati da je Habib legenda grapplinga, kontrole, nenormalna kondicija na 70kg, sve je ubio… Zašto bi se testirao na 77 kg protiv Usmana? Zašto bi ikome dao svoje naslijeđe? Uzeo je sve, sad može polako živjeti, raditi… Možda se i vrati, tko zna, teško je gledati sa strane, znam po sebi”.

‘Takvi poput Jonesa se rode jednom u sto godina’

Zašto američki mediji stalno spominju, potenciraju to da je Jon Jones najtalentiraniji UFC borac ikad? Što znači to najtalentiraniji u ovom kontekstu?

“Takvi se ljudi rode jednom u sto godina, nenormalna atleta, hrvanje, stand up, pobijedio je sve legende još kao mlađi. Ima tu glavu, subotom partija i pije, sljedeću subotu se bori na pet rundi ako treba. Ima tu motoriku mozga, ima to u sebi, ne možeš ga pogoditi. To je nešto što mu leži, on je tu sebe pronašao. Da je discipliniran, on bi bio najveći ikad borac što je šetao. Tko zna, da je bio takav, možda ne bi to što je danas. On ide, tamo pije, ne znam ni ja, flašu votke popije, bio s Ivanom u Njemačkoj, u našoj dvorani, potpuno normalan ali kad dođe večer onda, on je cijelu noć partijao. On kaže ‘ja to volim, nije meni to problem sutradan se boriti’. Ima to nešto, može to”.

O UFC-u i mogućnosti da nastupi u elitnoj organizaciji

Pričali smo i o UFC-u. Sve više i više je onih koji Robocopa vide u elitnoj organizaciji…

“Šalju mom menadžeru Ivanu Dijakoviću pozive, Sean Shelby iz UFC-a je par puta nešto pisao, pratimo se na Instagramu. Sad je to sve teško, imam još ugovor na godinu dana ili tri borbe. Poslije toga možemo pričati. KSW jako dobro plaća mene i ostale, imam puno respekta prema njima, srčani su, a sve sam Poljake pobijedio. Osjećam se ovdje predobro, možda to i nije dobro, nemam tog pritiska kao prije. Na dan borbe ga ima. Ja volim kad negdje dođem, nepoznato, onda sam fokusiraniji. Sad dođem ovdje i kao da sam došao u Hrvatsku ili Bosnu, kao da su to moji ljudi, kao da sam njihov čovjek. Realno, ja sam ovdje gost. Svakom je želja biti najbolji u UFC-u ali pitanje je i što želiš da ti ostane od naslijeđa, od svega? Ja ne želim tamo doći, prije kad sam ima 22-23 godine, to je bilo rano ali sad znam neke stvari, sad mogu, sazrio sam, ima već godinu dana da sam sazrio baš da mogu. Sad sam spreman za najveće borbe. Ostao sam u KSW-u, to je bio dobar potez, treniram s UFC borcima, svakog se može pobijediti. Vidjet ćemo što moj tim i menadžer odrede, iako se na kraju samo se pitaš što imaš od toga svega, kakav ti je život. U Poljskoj imam karijeru”.

Korona u Bosni i Hercegovini

Soldić se jako ponosi svojim hrvatskim podrijetlom, svojim Vitezom i Bosnom i Hercegovinom u kojoj brojke zaraženih koronavirusom rastu. Za Sarajevo tamošnji mediji pišu kako ide ka tome da bude novi Bergamo. E sad, nabrijano ili ne, stvarno stanje ili ne?

“Moguće, ako se ne pridržavaju mjera lako moguće, ja koliko znam bolnice su bile pune uvijek, ljudi su umirali. U Bosni je sve otvoreno, normalno, netko preživi, netko umre, ma uvijek je tako bilo, ne znam što je sad, ma ne znam… Nije na meni da o tome govorim. U Americi se trenira, u Hrvatskoj evo isto vidim da se trenira, da ljudi rade sparinge. U Ameriku bi otišao trenirati, živjeti ne bi. Ništa ne bi mijenjao za Europu, volim Europu. Mogu reći da sam obišao čitav svijet ali Europa je meni, Hrvatska je meni naj. To je ono što ja volim. No, odem u Ameriku na trening, na tri-četiri tjedna. Što se tiče života, samo Njemačka. Uvijek je bilo virusa ali valjda kako kome. I ja sam u Bosni primao vakcine. Ne znam kakav teror oko te korone žele ali zato vidim da je Bosna prva liga po tom pitanju. To je tako sigurno, Bosna je sama svoja država. Doduše nema neke budućnost ali ima i onih koji su otišli tamo živjeti i perfektno im je, nešto uštedili pa otišli tamo. Nema kazni, niti te itko hoće prijaviti za nešto. Kod mene u Vitezu svi se znamo, jedno selo možda deset tisuća ljudi, svi se znamo i sad kad sam ja došao u metropolu, to je ono bilo u početku wau ali ja opet nekako volim ono naše, polako, tu smo, svi zajedno… Nikakav pritisak, nema budućnosti, prije je bilo ali sad nikako, ne može se ni zaraditi. Ali što se tiče korone, sve je otvoreno, kafići rade, policija dođe, ništa”, rekao nam je Roberto Soldić.

Što je još rekao Robocop pogledajte u priloženim videima.