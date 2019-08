EKSKLUZIV MARIJA PRESKARA IZ KINE: Velika istina o Hrgoviću, Herediji i teškoj kategoriji; Evo gdje je Hrga u odnosu na one najbolje

Iz Kine nam se javio poznati bivši boksač Mario Preskar uoči devete profi borbe Filipa Hrgovića

Za njega je Don King svojedobno bio rekao kako je predodređen za velikog borca, koji je igrom slučaja bijelac, nebrušeni dijamant, a kako je on “najbolji brusitelj” takvih.

A kad za tebe to kaže čovjek koji je više od 30 godina postavljao standarde u organiziranju i promoviranju boksačkih priredbi, ali i vođenju karijera velikih boksača, onda znaš da nešto boksački vrijediš…

Najveći i najbolji boksački produkt iz Hrvatske svoga vremena

Mario Preskar nekad je bio najveći i najbolji boksački produkt iz Hrvatske. Svoju profesionalnu karijeru započeo je sa svojih 19 godina, kada je 2003. godine potpisao ugovor sa spomenutim Don Kingom.

Od tada se borio 19 puta uz 16 pobjeda (10 nokauta) i 3 neodlučene borbe. Krajem kolovoza 2009. objavio je da privremeno prekida boksačku karijeru. Nikad se više nije vratio profesionalnom boksu, a bio je predodređen za velike stvari.

Filmska sportska priča

Njegova sportska priča je uistinu filmska, pomalo i nedovršena. Poput kakvog nedovršenog filma kojem na kraju nešto nedostaje. Vjerojatno ste gledali takve filmove… Gotovo praznih džepova jednog se proljeća Mario otisnuo preko Atlantika.

Po newyorškim dvoranama tražio je pažnju tamošnjih promotora, a na kraju je došao do nevjerojatnog ugovora sa slavnim Donom Kingom. Zajedno su se pojavljivali u svjetskim boksačkim prijestolnicama Las Vegasu, New Yorku i Atlantic Cityju, te je nakon toga započeo suradnju s braćom Kličko.

Osoba s imenom i prezimenom u hrvatskom sportu

Preskar je s godinama postao osoba s imenom i prezimenom u hrvatskom sportu i činilo se da će prije ili kasnije dobiti toliko željenu priliku boksati za svjetski naslov. Međutim, to se na kraju nije dogodilo.

Njegova iscrpljujuća borba u ukrajinskom Lvivu protiv Maksima Pedjure u pakleno vrućoj dvorani u kolovozu 2009., koja je završila neodlučenim ishodom a nakon koje je pao u nesvijest, promijenila je sve…

Udarac sudbine

A onda je početkom svibnja 2010. godine Mario pretrpio novi udarac sudbine. Srušio se tijekom kondicijskog treninga u Maksimiru i završio u bolnici s ozbiljnom dijagnozom (epilepsija).

Oporavak je trajao godinama, a nakon toga se mislilo kako će se ponovno vratiti profi boksu. No, to se nikad nije dogodilo. Nije bilo liječnika koji je mogao zajamčiti da se maksimirski incident više nikad neće ponoviti…

Nevjerojatna posvećenost boksu

Ovaj je mladić iz zagrebačke Dubrave nevjerojatno posvećen boksu, poslu kojim se još uvijek bavi, sad u ulozi trenera. Ništa ga ne može izbaciti iz zamišljenog plana vježbanja sa svojim boksačima, nije se dao zaslijepiti ni glamurom gradova poput Las Vegasa i Atlantic Cityja, blještavih odredišta najvećih borilačkih priredbi. Čovjek radi sto na sat…

Prijenos borbe Hrgović – Heredia na RTL-u

Javio nam se iz Kine uoči nove profesionalne borbe Filipa Hrgovića (8-0) protiv Meksikanca Marija Heredije (16-6-1) u pakleno vrućem Hermosillu, koja će se moći pratiti u nedjelju ujutro od 4 i 15 uz izravni prijenos na RTL-u uz komentare Filipa Brkića i Željka Mavrovića, te na RTL playu, kao i uz tekstualni prijenos na Net.hr-u.

Istoga dana, nakon “RTL-a Danas” moći će se pogledati i snimka borbe, kojoj prethodi studijska emisija od 19:15 sati te nakon snimke i analiza u kojoj će sudjelovati spomenuti Brkić, te uz Mavrovića naš još jedan proslavljeni boksač Stjepan Božić.

Potpisnika ovog teksta po tko zna koji puta ostao je oduševljen njegovim perfekcionizmom, onim istim koji ga je krasio kad je bio profi boksač, a koji je pokazao u najavi meča za Net.hr. Kad je čuo da kroz razgovor s njim želimo najaviti devetu profesionalnu Hrgovićevu borbu, odmah nam je istaknuo:

Preskar je uvijek volio pojednostavit stvari u ringu

“Ne želim biti površan i polovičan u izjavama, pogotovo ne prema RTL-u”.

Uvijek je bio takav, skroman i pristojan, niti malo uobražen, površan i polovičan. I kao boksač je uvijek volio pojednostavit stvari u ringu i naći zajednički jezik s ljudima s kojima surađuje, s navijačima u konačnici… Takav je i sad kao stručni sukomentator RTL-a…

‘Živim jednu novu renesansu, jedan novi životni početak’

“Pozdrav svim čitateljima Net.hr-a i gledateljima RTL-a, svim boksačkim fanovima u Republici Hrvatskoj i dijaspori. Trenutno se nalazim, i živim u Kini, točnije u kineskom gradu Suzhou, nedaleko od Shanghaija koji broji oko 12 milijuna stanovnika.

Odlično se osjećam, živim jednu novu renesansu, jedan novi životni početak i veselim se svakom danu. Blagoslovljen sam i privilegiran time da radim u životu ono što volim, da mogu spojit ugodno s korisnim. Radim u ‘Black Tie Boxing Academy’, koju su osnovali i pokrenuli braća Martinović iz Zagreba.

Glavni trener u Black Tie Boxing Academy

U funkciji sam glavnog trenera, što znači da sam zadužen za pripreme boksača za predstojeće evente, kao edukaciju i obuku trenutnih i nadolazećih trenera”, rekao nam je u uvodu razgovora Mario Preskar i osvrnuo se na borbu Hrgovića i Heredije, odnosno na očekivanje od meča…

“Očekujem kvalitetnu borbu, s obje strane. Bez previše respekta, ali s dozom opreza u početnim rundama. Obojica su spremni i motivirani za ovu borbu.

Prednost domaćeg terena za Herediju

Heredia iza sebe ima prednost domaćeg terena i podršku domaćih navijača, publike, a Filipu je to prepreka koju mora premostiti da bi se popeo stepenicu više u pohodu prema vrhu teške kategorije.

Kako stvari stoje, i uzevši u obzir Filipovo iskustvo, karakter, disciplinu motiv i profesionalni pristup svakim pripremama i nastupu, kategorički tvrdim da bi sve osim njegove pobjede bila jedna ogromna senzacija i hladan tuš za njega samoga, njegov tim i, naravno, njegovu obitelj i promotore”.

O Herediji

O Mariju Herediji Preskar nam je istaknuo:

“On je nezgodan boksač, izrazito čvrst i ubojit koji ne preza ni pred kime. Ne libi se upustiti u otvorenu izmjenu sa bilo kime, ima opasan i snažan udarac, vrlo razoran, oštar i prodoran. Skor ponekad ne znači previše, jer Heredia iza sebe ima i solidno amatersko iskustvo, dvostruki je prvak Meksika, 2011. godine je predstavljao boje Meksika na amaterskom svjetskom prvenstvu u Bakuu u Azerbajdžanu. Dvije sezone nastupao je u WSB-u za svoju domaću momčad Mexico Guerrerossa. Svatko ima šansu pobijediti svakoga, sada je pitanje kakvu će tko imati taktiku za nadolazeći meč, i da li će se borci držati plana igre”.

Što Hrga mora napraviti za pobjedu?

Iako je Hrga favorit protiv Heredije, neke će stvari morati napraviti u ringu ako misli pobijediti…

“Filip od početka mora preuzeti i nametnuti inicijativu, zauzeti sredinu ringa, graditi i voditi borbu prednjom rukom, odnosno lijevim direktima i fintirat protivnika, ne bi li ga isprovocirao na pogrešku i da se u tim trenucima otvori. U tom segmentu kao i u mnogim drugima je Filip suveren i nadmoćan, zaista ga je milina za gledat kako elegantno boksa, kako je motoričan i koordiniran za svoju visinu i težinu.

On jednostavno cijelo vrijeme vrši nad protivnicima protisak i nogama i udarcima, i tako ih drži u neizvjesnosti prije nego plasira bilo kakav udarac. Od nemoći su protivnici u grču, i u tim momentima troše nemilu i ogromnu količinu energije. Prije je radio serijski sa više udaraca vezanih u kombinaciji, sada se u zadnjim mečevima vidjelo da može i sa manjim postotkom bačenih udaraca, ali preciznim i pravovremenim ugroziti ozbiljne i iskusne boksače”, objašnjava nam Preskar i na naše pitanje da nam povuće paralelu od perioda kad je Hrga ulazio u profi vode i sad kad je kao profesionalac odradio osam borbi, ističe:

Hrgović prije profi karijere i sad nakon 8 borbi

“Po meni, Filip je imao težak period, tražio se dugo u svemu tome. Ipak je to ozbiljna i ogromna promjena i tranzicija preći iz amatera u profesionalce, bez obzira na to što je bio europski i svjetski juniorski prvak, brončani na OI u Riju, što je trostruki osvajač WSB-a sa svojim momčadima za koje je nastupao, više puta državni prvak itd.

Svaka medalja ima 2 strane, kroz što je taj dečko prolazio, on i njegova obitelj to najbolje znaju. Bitna je razlika, iza njega stoje jedni od najjačih promotorskih kuća današnjice – Sauerland Team i Matchroom Eddieja Hearna, plus jedan od najtrofejnih kubanskih trenera novijeg doba Pedro Diaz. Mirniji je, staloženiji, sazrio je u svakom smislu riječi, i u boksačkom smislu je dobio više taktičkih riješenja, tj Diaz mu je maksimalno pojednostavio stil boksa i samim time mu je dao jednu dodatnu sigurnost i samopouzdanje”.

Gdje je Hrgović trenutno u odnosu na one najbolje teškaše svijeta?

Često se u medijima spominje kako Hrgović juriša na svjetski naslov. Realno, gdje je trenutno Hrgović u odnosu na one najbolje teškaše svijeta Andyja Ruiza Jr., Joshue, Wildera, Furyja, Povetkina, Whitea, Millera, Usyka itd…

“Njemu je mjesto u samom svjetskom vrhu, po kvaliteti, načinu i pristupu treninzima, spartanskom načinu života. Opet, s druge strane trebat će ga pomaziti i faktor zdravlja i sreće, naravno. Na odličnom je putu, i način na koji je do sada vođen je zaista fascinantan.

Vrlo mudro, studiozno i metodički se radi plan i program priprema, skauting sparing partnera i protivnika. Sve po mjeri kako bi iz borbe u borbu rastao i razvijao se u pozitivnom pravcu.

On je već sada spreman, ali zašto žuriti kada nema potrebe. Bitno je doći do vrha, i na njemu se što duže zadržati, jer tu je onda i velik novac i onda se možete boriti s velikim imenima i kapitalizirat svu tu prolivenu krv, znoj i suze. On je velika i skupa investicija i u njega će promotori ulagati i dalje da se dijamant poput njega i dalje brusi u pravim rukama”, govori nam Mario Preskar koji nam je izdvojio i Hrgovićeve najjače boksačke karakteristike, osobine, najjače strane Hrginog boksa…

Najjače strane Hrgovićevog boksa

“On je svestran boksač koji može boksat oba garda, distancu, poludistancu, in fight… Ofenzivan i defanzivan stil mu je odličan, kreće se poput supersrednjaša, poluteškaša, a o udarcima da ne govorim koliko je superioran, brz i moćan za svoju kategoriju. Zaista graciozno djeluje u ringu s obzirom na njegove fizičke korpulentne dimenzije i predispozicije”.

I za kraj Preskar nam je rekao:

‘Preferiram boksača koji je uzor mladima’

“Preferiram boksača koji je uzor mladima, koji je humanitarac, vrhunski sportaš i netko kojem je boks ljubav, strast i opsesija. Koji će pružit jednako kvalitetnu borbu, pred 100 ljudi Ili pred 100.000 ljudi… Svi su mi posebno dragi, nikada teška kategorija neće biti kao 90-ih za vrijeme Tysona, Holyfielda, Mercera, Bowiea, Lewisa, Moorera, Foremana i dr… Ali opet, događaju se priredbe, vidjeli smo mnogobrojna ugodna i neugodna iznenađenja, kvalitetne mečeve a očekujem u skoroj budućnosti jos boljih match up-ova i rivalstava.

‘Petar Milas uskoro će imati štošta toga za reći u teškoj kategoriji’

I mladu plejadu vrhunskih amatera i novopećenih profesionalaca kao što su Filip, Dubuois, Joyce, Yoka, Splićanin Petar Milas koji je sjajan. Milas će itekako uskoro imati štošta toga za reći u teškoj kategoriji u narednim godinama. Dečko ima perspektivu i hrvatska je uzdanica u europskim, kao i danas – sutra u svjetskim okvirima. Inače, radi se o teškašu koji je pod paskom najboljeg mladog promotora u Njemačkoj i mog velikog prijatelja i bivšeg šampiona Alexandera Petkovića.

Ima tu zaista dobrih i kvalitetnih boksača koji su gladni i žedni uspjeha, kao i dokazivanja, onih koji kreću u lov na veliku petorku Wilder, Fury, Joshua, Ruiz i Whyte. Najopasniji kojeg nisam spomenuo, a ne smijem ga izostaviti, onaj koji je prešao iz cruiserweight kategorije u tešku, a to je Ukrajinac Oleksandr Usyk“, zaključio je Mario Preskar.