Na pomolu je najjači boksački meč koji je moguć u ovom trenutku. Anthony Joshua i Tyson Fury boksači su koje svi žele gledati u međusobnom duelu u ringu, no još se uvijek ne zna.

Najpoznatiji boksački promotor Eddie Hearn progovorio je o potencijalnoj borbi britanskih boksačkih superzvijezda te potvrdio da je dogovor jako blizu te da je Joshua nestrpljiv.

“On je fantastičan, nije prestao raditi još od meča protiv Puleva. On jednostavno obožava boks, čak i uživa u lockdownu jer mu odgovara kad je sve pomalo robotski. Svaki dan me ispituje gdje smo s borbom protiv Furyja, koliko daleko smo došli. Sve što mu mogu reći je da finaliziramo one neke finije detalje. Ne vidimo ništa ozbiljno što bi nas moglo ugroziti. Naravno da je glavni plan doći do trenutka gdje će oba boksača potpisati i onda možemo oglasiti svijetu te finalizirati sve detalje. U taj posljednji dio ne idem prije nego oba boksača potpišu”, rekao je Hearn za Fight Hub.

Anthony Joshua and Tyson Fury's £200m mega-fight deal may be done next week | @riathalsam https://t.co/EVwgPn9c5V — MailOnline Sport (@MailSport) February 10, 2021

‘Svi su fokusirani’

Najavio je i da nemaju drugačiji plan nego da se ta borba održi.

“To je najveći meč koji boks trenutno može ponuditi, čak bih rekao jedan od najvećih svih vremena. Onda automatski imate 15 različitih ljudi koji nude različita rješenja i tako dolazi do ogromne količine posla. Njega se jednostavno ne želim prihvaćati dok oba boksača ne potpišu. Iskreno, ne znam što bismo radili da ne dođe do borbe protiv Tysona Furyja, nemamo plan. Svi su fokusirani na obavljanje ovog posla. Ovo je borba, ovo je taj trenutak i dobit ćete ju””, rekao je Hearn.

Kako piše britanski Daily Mail, ova borba trebala bi biti vrijedna 200 milijuna funti, a detalji bi se trebali dogovoriti ovog tjedna.