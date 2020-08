DRUŠTVENE MREŽE GORE NAKON STIPINE POBJEDE: Javili mu se i oni koji mu žele uzeti titulu, čestitao LeBron James

Čestitke stižu iz cijelog svijeta

Američki borac hrvatskih korijena 37-godišnji Stipe Miočić obranio je naslov UFC prvaka u teškoj kategoriji pobijedivši jednoglasnom odlukom sudaca 41-godišnjeg Amerikanca Daniela Cormiera u borbi održanoj u noći sa subote na nedjelju u Las Vegasu.

O Miočićevoj nadmoći svjedoči podatak da su mu dvojica bodovnih sudaca dali prednost 49-46, odnosno smatrali da je dobio četiri od pet rundi, a samo je jedan bodovao borbu 48-47 u Stipinu korist.

Bio je to treći međusobni dvoboj Miočića i Cormiera te druga uzastopna pobjeda borca iz Clevelanda, kojemu je Cormier prije dvije godine iznenađujuće preoteo naslov stigavši u tu borbu kao aktualni prvak u poluteškoj kategoriji.

Miočić je Cormieru uzvratio prošle godine u Anaheimu, kad je preokretom došao do pobjede i vratio naslov koji je u rano jutros po srednjoeuropskom vremenu, u trećoj borbi njihove trilogije, po četvrti put uspješno obranio te tako zacementirao status najuspješnijeg UFC borca u teškoj kategoriji svih vremena.

Reakcije s društvenih mreža

Kamerunac Francis Ngannou je obojici boraca čestitao na izvedbi i poručio Miočiću: “Vidimo se uskoro. Ngannou vs Stipe 2”.

Javio se i Amerikanac Jon Jones koji je najavio prelezak iz poluteške u tešku kategoriju.

“Borba za naslov prvaka teške kategorije. Vidimo se uskoro. Pobjednik”, poručio je Jones, ali mu je vrlo brzo odgovorio Ngannou:

“Sjedni i čekaj svoj red. Red je na meni.”

Tkogod mu došao, nema sumnje da će Stipe Miočić ponovno biti spreman braniti status najvećeg UFC teškaša svih vremena. Stipi se, između ostalih, javio i LeBron James koji je rođen u Ohiju, isto kao i Miočić.

Pogledajte još neke reakcije s Twittera nakon Miočićeve borbe:

