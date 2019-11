DRAMATIČNA SITUACIJA UOČI BORILAČKOG SPEKTAKLA U ZAGREBU: Delijin protivnik otkazao meč – ‘Izmišlja. Ma on se uopće nije ozlijedio’!

Srećom po Deliju, brzo mu je pronađena zamjena

Najjača europska borilačka promocija, KSW, održala je u četvrtak otvoreni trening u dvorani zagrebačkog American Top Teama, a sve je završilo poprilično šokantnom vijesti. Naime, nastup u Areni otkazao je Denis Stojnić, protivnik hrvatskog borca Ante Delije.

Nakon što je Erko Jun odradio trening, koji je ujedno bio i posljednji, organizatori su objavili da je Stojnić otkazao nastup, a kao razlog su naveli ozljedu.

Srećom po Deliju, brzo mu je pronađena zamjena. Borit će se protiv veterana Olija Thompsona. Ovaj se prekaljeni borac profesionalno bavi ovim sportom još od 2009. godine, a do sada je ostvario 19 pobjeda i 11 poraza. Mnogi će ga se možda sjećati i iz UFC-a gdje je nastupao 2012. godine. Doduše tamo je upisao samo dva meča i oba je izgubio, a svojevremeno se borio i pod kapom Bellatora.

Delija je odmah komentirao Stojnićev otkaz meča i kaže kako mu nimalo ne vjeruje da je ozlijeđen. “Situacija je takva kakvu smo i očekivali. Nije se on ozlijedio. Neće do tog meča nikad doći, on me više ne zanima”, rekao je Delija.

‘Walking Trouble’ Ante Delija 🇭🇷 Making his KSW debut this weekend at #KSW51 in Zagreb!! pic.twitter.com/i4427OR9YU — KSW (@KSW_MMA) November 7, 2019

Delija i Stojnić trebali su biti jedini regionalni meč na cijelom eventu, ali sada neće biti ništa od toga.

Uzbudljivi borilački spektakl počinje ove subote u 19:40 i moći će se u cijelosti pratiti uživo, uz komentare Marka Petraka na RTL Sport kanalu na RTLplayu te od 21.50 na kanalu RTL 2.